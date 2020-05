Nel corso della penultima puntata del programma Vieni da me, la conduttrice Caterina Balivo ha ospitato la collega Elisa Isoardi. L'ex fidanzata di Matteo Salvini si è lasciata molto andare nel corso del dibattito e ha affrontato alcune tematiche molto delicate, come il body shaming. Si tratta di una forma di bullismo parecchio diffusa, il prendere di mira una persona a causa di uno o più difetti estetici. La conduttrice ne ha sofferto in prima persona e, pertanto, ha voluto portare la sua testimonianza lanciando anche un messaggio importante a tutti i telespettatori. Inoltre, ha parlato anche di Antonella Clerici e del rapporto di competizione che esiste tra loro due.

Elisa Isoardi e il body shaming

Come tutte le forme di bullismo e derisione che esistono da sempre nella società, anche il body shaming trova terreno fertile sui social ed Elisa è stata vittima in prima persona di questo fenomeno. "Mi hanno detto ad esempio che ho il polpaccio da cinghiale, ma viva i cinghiali", ha spiegato a Caterina Balivo, aggiungendo che i primi tempi soffriva parecchio per tutta la cattiveria che viene espressa in giro, sui social ma anche nella vita reale di cui i social, alla fine, sono un riflesso. "All'inizio ci piangevo. Ci sono persone che hanno perso la vita per questo, è un argomento delicato".

L'invito alle persone a non lasciarsi condizionare dalle offese gratuite

Con queste parole, l'ospite di Caterina Balivo ha voluto porre l'accento sul fatto che, con il passare del tempo e l'esperienza, è riuscita a vedere le cose con maggiore lucidità e chiarezza. Questo l'ha spinta a distaccarsi dalle offese e a prenderle con maggiore leggerezza.

Elisa Isoardi, inoltre, ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che la seguono esortando, soprattutto i più giovani, a non lasciarsi condizionare dalle offese ricevute sui social. Molto spesso, infatti, non si sa chi si cela dietro una tastiera o un monitor, pertanto, bisogna prestare molta attenzione quando si naviga sul web.

La competizione con Antonella Clerici

Per sdrammatizzare un po' il momento, Caterina Balivo ha consigliato alla sua ospite di 'non fare la zia' ed Elisa Isoardi le ha sorriso. Nel corso dell'intervista, poi, Elisa ha parlato anche della sua carriera, prestando particolare attenzione alla competizione esistente tra lei e Antonella Clerici. In merito a questo argomento, la presentatrice ha detto che è normale che ci sia un po' di rivalità sul lavoro. Naturalmente, Antonella Clerici non si è mai sentita "minacciata" da Elisa Isoardi in quanto è 'una maestra in questo settore'.