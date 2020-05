Dopo l'enorme successo riscontrato dalla soap opera "Bitter sweet - Ingredienti d'amore" trasmessa nell'estate del 2019 su Canale 5, Mediaset ha deciso di ringraziare i suoi telespettatori con una nuova serie televisiva turca interpretata da Can Yaman e Demet Ozdemir. Con ogni probabilità verrà mandata in onda dal prossimo giugno e sarà intitolata "Erkenci Kus" che nella nostra lingua vuol dire "Uccello del mattino". Non si conosce ancora la data d'esordio della soap, ma quello che è facilmente intuibile è che andrà in onda per quasi tutta l'estate.

Le ultime news sulla probabile data della puntata d'esordio

La prima persona a rivelare indizi seri sulla data d'inizio della soap opera turca su Mediaset è stato il doppiatore di Can Yaman, Daniele Giuliani che, nel corso di un'intervista rilasciata ultimamente a News Cinema ha rivelato che in questo periodo è molto occupato nel doppiaggio di "Erkenci Kus". L'uomo, infatti, ha affermato che la serie dovrebbe essere mandata in onda a partire dalla seconda metà del mese di giugno, motivo per il quale lui al momento sta lavorando molto più assiduamente al doppiaggio per evitare disguidi e ritardi nella messa in onda della prima puntata. Ovviamente le parole di Giuliani non vanno considerate come un fatto accertato, dato che non sono state ancora rese note notizie ufficiali da parte di Mediaset.

Gli episodi

La serie tv con Can Yaman non sarà trasmessa in Italia nelle stesse modalità utilizzate in Turchia ma avrà un numero maggiore di episodi di minore durata rispetto all'originale. In patria, infatti, la soap opera è stata mandata in onda in 51 puntate dalla durata di due ore circa, mentre in Italia sarà suddivisa in più puntate per tutta l'estate un po' come è già successo l'anno scorso con Bitter sweet - Ingredienti d'amore.

La trama

La trama ufficiale de "L'uccello del mattino" ci segnala che al centro di tutte le vicende della soap ci sarà il tormentato amore tra i due protagonisti, Can Davit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Il tutto avrà inizio quando Sanem, una giovane di belle speranze che sogna di diventare una scrittrice, sarà assunta in una famosa agenzia pubblicitaria dove incontrerà Can, un famoso fotografo amante dei paesaggi naturalistici.

In seguito, si verrà a sapere che il giovane non solo lavora nell'agenzia ma è anche costretto dal padre a gestirla contro la sua volontà.

Fin dal loro primo incontro, Can e Sanem sentiranno di avere un forte legame fra di loro e saranno attratti immediatamente l'uno dall'altro. Nonostante ciò, il loro amore non avrà vita facile e sarà costretto a dover superare una serie di difficili ostacoli prima di poter aspirare ad avere un bellissimo lieto fine.