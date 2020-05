Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta sono risultati positivi al Coronavirus. Una notizia che ha lasciato completamente senza parole i fan della coppia, che ha deciso di svelare tutti i dettagli sui profili Instagram. Fabio è conosciuto soprattutto per la sua partecipazione come tronista a Uomini e donne, in cui ha iniziato una relazione con Nicole Mazzocato, finita nel peggiore dei modi. Il ragazzo ha dato molto scandalo anche sull'Isola dei Famosi spagnola, in cui si è lasciato andare alla passione davanti alle telecamere, ma ora vive la sua storia d'amore con la bellissima Violeta. Le sue recenti dichiarazioni hanno molto preoccupato i fan, ma è il caso di approfondire per capire bene cosa è successo.

Fabio e Violeta positivi al Coronavirus

L'ex tronista e la sua compagna hanno annunciato sui loro profili social di essere risultati positivi al virus, ma la prima cosa da sottolineare è il fatto che ora stanno bene e che tutto è stato superato. Lo stesso Colloricchio ha spiegato che finalmente sono arrivati a vedere la luce in fondo al tunnel e che possono tirare un bel sospiro di sollievo. La coppia un po' di tempo fa ha avuto dei sintomi strani, associabili al virus ma fortunatamente molto leggeri. Questi sintomi hanno spinto la coppia a decidere di andare a fare il test per scoprire la loro eventuale positività al virus ed è stata sicuramente la scelta giusta. Ora possono parlare della cosa molto più liberamente, con la leggerezza e la spensieratezza di chi è consapevole di aver superato un ostacolo e di aver avuto la fortuna di cavarsela bene.

Il racconto della coppia

Fabio Colloricchio ha raccontato di aver deciso insieme a Violeta di sottoporsi al test sierologico: questo li ha portati a scoprire che entrambi sono positivi al Sars-CoV-2 per le IgG. Cosa significa questo? Lo ha spiegato lo stesso ex tronista: 'Ciò significa che abbiamo avuto la Covid-19, l'abbiamo superata e ora abbiamo gli anticorpi'.

Fabio ha spiegato che è stata una notizia meravigliosa, che finalmente possono stare tranquilli perché sono immuni e non contagiosi e che riescono a vedere la luce in fondo al tunnel. Si tratta per loro di una delle notizie più belle di questo periodo, perché ora hanno la consapevolezza di aver superato il virus e di stare bene.

La scelta di Fabio e Violeta

Fabio e Violeta, qualche settimana fa, hanno avuto qualche sintomo riconducibile al Coronavirus, ma trattandosi di sintomi molto lievi si sono curati a casa. Sono stati, quindi, in quarantena e hanno aspettato che la situazione di emergenza iniziasse lievemente a calmarsi per poter fare il test. Una scelta che hanno condiviso con i follower, a cui Fabio ha voluto dare il consiglio di affidarsi al test sierologico per avere delle risposte in più e per sciogliere qualche importante dubbio.