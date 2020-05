Una ex protagonista della quarta edizione del GF Vip, nelle scorse ore ha pubblicato un post commovente sui social. Si tratta di Fernanda Lessa, che porta nel cuore un lutto che dura da 19 anni. L’ex gieffina ha perso suo figlio affetto da una malattia congenita ereditata in passato, che lei non si sarebbe mai aspettata di avere. La giornata di oggi giovedì 7 maggio 2020 per la moglie di Luca Zocchi è triste e dolorosa, poiché ha dedicato un pensiero al figlio morto a pochi giorni dalla nascita ricordando quindi una ferita ancora aperta.

Il commovente messaggio di Fernanda Lessa al figlio morto

Una ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 che durante i mesi trascorsi nella casa di Cinecittà si è fatta sentire parecchio, di recente ha fatto un gesto che non è passato inosservato. L’ex gieffina Fernanda Lessa ha condiviso con i suoi fan la scomparsa di Joaquim, il figlio morto a causa di una malattia congenita che in passato la vide costretta a subire un’operazione per evitare complicazioni al cuore. Ancora una volta la showgirl brasiliana ha fatto sapere che non potrà mai dimenticare ciò che è successo 19 anni fa in ospedale, quando i medici le dissero che la creatura che portava in grembo non ce l’avrebbe fatta.

Precisamente la mattina del 7 maggio 2020, la compagna di Luca Zocchi ha rivissuto il momento più doloroso della sua vita con un toccante messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. La Lessa ha trovato la forza per fare gli auguri di compleanno al figlio scomparso prematuramente, scrivendo le seguenti parole: “Pancione nell’anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle.

Grazie per il supporto della famiglia”.

L’ex gieffina ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno

Non è la prima volta che l’ex modella sudamericana si sofferma a parlare del bambino che aspettava dall’ex fidanzato Vittorio Mango, un produttore fotografico. Lo scorso anno infatti, la Lessa nel talk show ‘Seconda Vita’ fece sapere che suo figlio dopo essere venuto al mondo fu messo in terapia intensiva per 15 giorni.

Per finire Fernanda disse a Gabriele Parpiglia di aver scoperto che il suo bambino aveva una vena in più al cuore, soltanto quando venne a mancare. Fu proprio a causa del trauma vissuto che la 42enne cadde nel pericoloso labirinto dell’alcool, ma come ha più volte raccontato per fortuna è riuscita ad uscirne per amore della sua famiglia. Ovviamente l’ex gieffina ha ricevuto tanti messaggi di supporto da tutti coloro che la seguono, nella fotografia in bianco e nero che la ritrae con un bikini a righe e un bellissimo pancione. Tra i numerosi commenti si notano anche quelli delle due ex gieffine Teresanna Pugliese e Clizia Incorvaia.