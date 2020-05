Francesca Leto è conduttrice radiofonica e televisiva. Appassionata di sport, è stata inviata di Italia 1 e Sky Sport. Nata sotto il segno del sagittario, si è anche cimentata nel mondo cinematografico ed è un'apprezzata voce radiofonica. Francesca Leto ha risposto ad alcune domande in esclusiva per Blasting News su come ha vissuto il periodo di lockdown, come sta affrontando la fase 2 e alcuni aspetti importanti che la caratterizzano.

Coronavirus, Francesca Leto: 'Mi ha fatto pensare a quanto siamo precari'

Sotto quale punto di vista si è modificata la tua vita quotidiana durante la fase di emergenza sanitaria?

"Rispetto a quello che faccio normalmente è cambiato solo che non potevo uscire e lavorare. La mia vita è rimasta piuttosto fedele a quella di tutti i giorni in cui dedico la maggior parte del tempo a mio figlio, alla casa e ai miei work out quotidiani".

C'è un aspetto che ti ha maggiormente colpito?

"Sicuramente il sentirsi "obbligati" e fortemente limitati nella propria libertà mi ha fatto riflettere su quante cose diamo inconsapevolmente per scontate ogni giorno".

Questo periodo di lockdown per molti è stato anche un momento di approfondimento interiore. Lo è stato anche per te?

"Certo! Il fatto che il problema fosse globale mi ha fatto pensare a quanto siamo precari, in quanto esseri umani, rispetto ad eventi di questo tipo.

Un virus può mandare in tilt un intero sistema, e creare strascichi che dureranno a lungo".

Niente sarà come prima, così viene sottolineato fin dall'inizio della pandemia. A tua opinione, cosa verrà apportato in positivo e in negativo nei prossimi mesi?

"In positivo credo in una sensibilizzazione rispetto al senso di 'appartenenza' degli individui.

Un maggior rispetto delle regole fa bene a tutti, e avere dei paletti entro i quali muoversi per salvaguardare la salute comune, apparentemente può sembrare un limite. Ma può farci bene per ritornare alla consapevolezza che il gesto di ognuno può fare la differenza. In negativo resta la paura che possa riaccadere e l'ingente danno economico: due ombre oscure non da poco".

A tuo avviso, questa pandemia da Covid-19 quali effetti avrà nel tuo campo lavorativo?

"Nel mio campo lavorativo li ha già avuti. Lavorando nel campo dei commercial in Tv sono fianco a fianco di aziende che in questo momento risentono del grave momento di stop, e non hanno previsioni imminenti di nuovi investimenti nella comunicazione. Staremo a vedere come evolverà il mercato. Anche la parte eventi, che mi vede coinvolta in prima linea come presentatrice, al momento è congelata. Per non parlare del cinema o delle trasferte internazionali. Per me è tutto fermo ora".

Francesca Leto: 'Sono una fan di storia del cinema e avrei tanto da viaggiare nel tempo'

C'è un aspetto particolare che ti riguarda e che non ti è stato mai domandato, ma di cui hai sempre desiderato parlare?

"Il fatto che dietro al lavoro di conduttrice di telepromozioni ci sia una grande preparazione: non basta avere una bella faccia e la lingua sciolta. Comunicare al pubblico, veicolando contenuti commerciali, non è affatto semplice e non è per tutti".

In questo periodo della tua vita cosa ti piacerebbe sussurrare? C'è qualcosa, invece, che desideri gridare?

"Vorrei sussurrare: abbiate tutti ancora un po' di pazienza. E vorrei urlare: forza ce la faremo! E tutto sarà più bello ora che ci siamo resi conto di quanto vale la nostra libertà".

Immagina di avere la possibilità di poter utilizzare la macchina del tempo oppure la lampada di Aladino. Cosa sceglieresti? E cosa ti piacerebbe fare?

"Che bella domanda!

Sono una fan di storia del cinema e avrei tanto da viaggiare nel tempo. Per esempio, trovarmi a Los Angeles quando è nata l'industria cinematografica e sono venuti alla luce i primi kolossal. Oppure essere la migliore amica di Marilyn Monroe per cambiare il senso della storia. Oppure, mi piacerebbe volare negli anni '60-'70 e assistere alla nascita delle grandi rock band come gli Stones o i Pink Floyd... osservando le rivoluzioni culturali del tempo... davvero non saprei dove fermarmi… va bene un viaggio a più tappe?".

Francesca è?

"Una donna ottimista che vede il bicchiere sempre mezzo pieno, che persegue i suoi obiettivi con impegno e determinazione e che soprattutto ama sognare".