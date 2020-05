Gemma Galgani è tornata a far parlare di sé grazie ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale Uomini e donne magazine, nel corso della quale ha inviato più di una frecciatina all’indirizzo del suo ex compagno, Giorgio Manetti, che l’aveva pesantemente criticata qualche settimana fa durante un’intervista.

Giorgio ha infatti messo in dubbio che Nicola Vivarelli, il nuovo corteggiatore della dama, provi davvero qualcosa per Gemma, e su quest’ultima ha detto di non riconoscerla più, perché molto diversa rispetta al passato.

Gemma replica a Giorgio Manetti

Parole che hanno fatto indignare Gemma che, grazie al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha potuto ribattere, chiarendo la sua posizione: “La dignità l’ho persa quando lo frequentavo”.

Gemma ha infatti specificato che, nel periodo in cui frequentava Manetti, non le piaceva affatto quando arrivavano per lui tante dame in puntata. La protagonista del parterre femminile del Trono over non rinnega nulla, precisando che Manetti è stata una delle persone che ha amato di più nella vita, ma anche quella a causa della quale ha provato tanta sofferenza.

Certo è che in questi anni di presenza a Uomini e Donne, Gemma, di delusioni d’amore ne ha vissuta più d’una. Forse in tanti non sanno che, prima di approdare al programma di Maria De Filippi, è stata sposata, anche se le nozze durarono poco a causa della gelosia del marito.

Le parole di Gemma su Nicola Vivarelli

Negli ultimi tempi, la dama settantenne sta facendo molto discutere per aver accettato il corteggiamento da parte del giovane Nicola Vivarelli, il giovane ufficiale della marina mercantile che ha fatto colpo anche su Valentina Autiero.

Su Vivarelli, Gemma ha detto che la cosa che l’ha sin da subito molto colpita è la loquacità e la parlantina del cavaliere, oltre naturalmente alla sua gentilezza, educazione e garbo. Per Gemma, Nicola è una persona che vive la sua vita all’insegna della libertà, ma forgiata nella disciplina.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma e Nicola hanno avuto qualche screzio a causa della gelosia della dama, che è sempre più infastidita dall’interesse mostrato da Valentina Autiero nei confronti del cavaliere.

La dama romana ha dato per ben due volte il suo numero di telefono al cavaliere, ma Vivarelli ha rifiutato, dicendo che non sentirà mai Valentina perché interessato solo a Gemma.

Per sapere come andrà a finire tra Galgani e Vivarelli non ci rimane che guardare le prossime puntate di Uomini e Donne da lunedì a venerdì alle 14,45 su Canale 5 oppure in streaming su Mediaset Play e Wittytv.