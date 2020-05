Andrea Denver, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha un rapporto di amicizia con Madonna. La conoscenza fra la star internazionale e il modello italiano è stata spesso al centro dei Gossip e, al settimanale Nuovo, Andrea ha voluto chiarire come stanno le cose e il legame che ha con la Ciccone.

Andrea Denver è stato notato da Madonna e contattato

La cantante di "Like a Virgin" ha notato Andrea Denver in alcuni video musicali di Jennifer Lopez e Taylor Swift e, rimanendo affascinata, ha contattato il modello veronese attraverso i social. Per diverso tempo ci sono stati rumors in rete riguardo una possibile frequentazione fra i due, ma sembrerebbe che non ci sia stato altro che una semplice amicizia.

Denver ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo tv, nel corso della quale ha chiarito la sua posizione riguardo al rapporto con Madonna che non è sfociato in una love story.

Le dichiarazioni di Andrea Denver sull'amicizia con Madonna

Andrea Denver ha spiegato che fra lui e la pop star americana non c'è mai stata l'occasione per valutare se avessero potuto spingersi oltre al loro rapporto di amicizia. Il modello veronese ha proseguito dicendo che Madonna gli ha fatto alcune battute e gli ha inviato alcuni messaggi in cui appariva un certo interesse nei suoi confronti, ma Denver non ha mai voluto approfondire. Andrea ha dichiarato che la cantante di "Frozen" non rappresenta il suo ideale di donna, per via della differenza d'età: il modello ha 29 anni, mentre Madonna sta per compierne 62.

L'ex gieffino ha proseguito dicendo che in un rapporto d'amore è meglio essere quasi coetanei in modo da poter crescere insieme. Il modello ci ha tenuto a precisare che in ogni caso sostiene le coppie che hanno un divario grande di età e non è contrario a chi dice che l'età non è importante in amore.

Denver oggi è fidanzato, al Gf vip un rapporto speciale con Adriana Volpe

Andrea Denver, uscito dalla casa più spiata d'Italia, ha ritrovato ad attenderlo la fidanzata Anna Wolf, modella ventitreenne. Madonna invece da qualche mese frequenta un ballerino di 25 anni, Ahlamalik Williams, non facendo caso ai quasi quarant'anni che li separano.

Denver, durante la sua permanenza all'interno della casa di Cinecittà, ha stretto un rapporto di amicizia speciale con Adriana Volpe ma, anche in questo caso, si è trattato di un legame speciale, non sfociato in una relazione. La showgirl ha usato sempre delle parole di stima e apprezzamento nei confronti di Andrea: ''È un ragazzo educato ed i suoi complimenti sono sempre a modo. Rido ancora quando penso che mi ha definita patrimonio dell’Unesco. È stato un valido amico nella casa e gli auguro ogni bene, professionalmente e personalmente''.