Giulia Salemi è stata protagonista di un’intervista per il settimanale Chi. La giovane a poche ore dall’uscita del suo primo libro, ha fatto delle precisazioni su alcuni capitoli. Scendendo nel dettaglio, l’influencer si è detta convinta che se le sue relazioni sono giunte al capolinea è perché i suoi ex non erano abbastanza interessati a lei.

Il libro di Giulia Salemi potrebbe smentire un tradimento di Francesco Monte

Martedì 26 maggio è uscito il primo libro di Giulia Salemi. Nella autobiografia dal titolo 'Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’ l’influencer ha parlato, tra le altre cosem delle sue delusioni d’amore.

Chi pensava di trovare dei commenti su Francesco Monte si è dovuto ricredere. La 27enne al settimanale 'Chi' ha precisato: "Non ho mai voluto fare gossip su questa storia". Inoltre il giovane ha ammesso di non essersi mai sentita vittima o carnefice in quella relazione. D’altro canto Giulia ha sempre ammesso di non provare alcun rancore nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Giulia ha ammesso che, il libro non riguarda nessun ex fidanzato in particolare. Al contrario la sua è stata solo una riflessione sul perché le sue storie d’amore non siano mai durate a lungo. L’influencer ha risposto con una frase ironica: "La verità è che non gli piaci abbastanza".

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Salemi ha lasciato intendere che non è mai stata tradita.

Inoltre, la Salemi potrebbe aver messo a tacere i pettegolezzi che la vedevano vittima di un ipotetico tradimento. Dunque, la giovane in un certo senso potrebbe aver confermato che con Francesco Monte sia finita perché il modello non era realmente attratto da lei. Ricordiamo che, il giovane usciva da una situazione sentimentale complicata: era stato lasciato in diretta televisiva dalla storica fidanzata, Cecilia Rodriguez.

Inoltre aveva chiuso una liaison con Paola Di Benedetto.

L'intento del libro della Salemi

Quando è uscita la notizia che Giulia Salemi avrebbe scritto un libro, alcuni fan hanno accusato la 27enne di voler imitare la sua collega Giulia De Lellis. In realtà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto la sua prima biografia con l’aiuto di Stella Pulpo, per parlare dei numerosi tradimenti subiti da Andrea Damante.

L'influencer italo-persiana invece, ha fatto un libro per spronare tutti coloro che non sono ancora riusciti a trovare la propria anima gemella. Giulia Salemi alla rivista ‘Chi’ ha dichiarato che, il suo intento è proprio quello di non far pensare che se con una persona le cose non vanno bene sarà sempre così. "Voglio lanciare un messaggio di speranza", ha affermato Salemi.