Il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini tornerà nel corso della prossima stagione televisiva. Dopo i buonissimi risultati d'ascolto registrati nel corso dell'ultima stagione, Mediaset ha scelto di ridare fiducia al Reality Show che tornerà a partire già dal prossimo autunno con la quinta stagione. A darne la conferma ufficiale è stato il padrone di casa Alfonso Signorini intervenuto in una diretta Instagram con Simona Ventura.

Confermato il Grande Fratello Vip 5: Alfonso Signorini sarà il conduttore

Nel dettaglio, infatti, Alfonso Signorini ha svelato che il Grande Fratello Vip 5 tornerà a partire dal prossimo settembre e che la macchina organizzativa è già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità di questa edizione ma anche per quanto riguarda il cast di concorrenti che entreranno all'interno della casa più spiata d'Italia.

Signorini ha svelato che anche per la quinta edizione ci saranno ben due appuntamenti alla settimana con il GF Vip in prime time su Canale 5. Proprio come accade in Spagna e come è stato sperimentato nel corso dell'ultima edizione, il reality show occuperà ben due serate del palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Una decisione dovuta anche alla buona tenuta degli ascolti che la doppia serata ha mostrato nel corso dell'ultima edizione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché il conduttore del reality show ha anche svelato che questa quinta edizione potrà contare su un cast ancora più forte e famoso rispetto a quello della stagione appena trascorsa. E poi, ancora, ha ammesso che per il momento sono stati già scelti due concorrenti che si metteranno in gioco tra le mura domestiche di Cinecittà, ma per ora non ha voluto svelare i loro nomi.

Giulia De Lellis possibile opinionista del GF Vip 5

Per quanto riguarda, invece, il capitolo riguardante gli opinionisti del nuovo Grande Fratello Vip 5, è confermata la presenza di Pupo, che soprattutto nel corso delle ultime puntate dell'edizione che si è da poco conclusa è stata la spalla unica per il presentatore.

Nessuna notizia, invece, circa la presenza in video di Wanda Nara.

E al suo posto potrebbe arrivare un volto molto amato dal pubblico di Uomini e donne. Trattasi di Giulia De Lellis, l'influencer che conta quasi 5 milioni di seguaci su Instagram, che proprio in queste ultime settimane è tornata al centro del gossip per il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, ex tronista e attualmente dj.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal sito web 361Magazine, la bella Giulia potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista nella quinta edizione in onda dal prossimo mese di settembre in televisione.