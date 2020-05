Anche questa settimana la Rai ha deciso di premiare la fedeltà del suo pubblico, riproponendo in replica un nuovo episodio della serie dedicata alle indagini de "Il commissario Montalbano", il personaggio nato dalla penna autorevole del compianto Andrea Camilleri. Lunedì 18 maggio, infatti, è andata in onda in prime time su Rai 1 la riproposizione dell'episodio "Una lama di luce", principalmente incentrato su un possibile traffico di armi a Vigata e su una rapina a mano armata subita da una giovane donna del posto.

Ma dove è possibile reperire la replica dell'episodio "Una lama di luce"? È possibile trovarla in qualsiasi momento sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere le repliche de 'Il commissario Montalbano'

Nel dettaglio, si segnala che la replica di "Una lama di luce" è già online sul sito on demand Rai Play, il catalogo multimediale della tv statale. Il sito in questione, infatti, contiene un'ampia pagina in cui sono visualizzabili tutti gli episodi andati in onda in televisione fino ad oggi, dal 1999 sino all'ultima stagione trasmessa nei primi mesi del 2020.

Da non dimenticare che, per visualizzare i video su Rai Play, è necessario registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito, attraverso la sua pagina iniziale oltre a scaricare un'applicazione multimediale che rende possibile la visualizzazione delle repliche con un semplice click.

La trama

La trama ufficiale di "Una lama di luce" ci informa che un uomo, Salvatore Di Marta, si presenta al commissariato per denunciare una rapina a mano armata. La rapina in questione però, non è stata subita da lui ma dalla moglie, Loredana Di Marta, la quale non ha avuto il coraggio di fare lei stessa la denuncia perché troppo scossa da ciò che le è accaduto.

Ascoltato il racconto dell'uomo, Montalbano decide di iniziare ad indagare su questa strana rapina, rendendosi presto conto che il racconto della vittima potrebbe non coincidere con i fatti realmente accaduti.

In seguito, Salvo scopre che la moglie del Di Marta, prima di sposare il marito, era fidanzata con un piccolo delinquente di Vigata, Carmelo Savastano che, poco dopo, viene ritrovato morto nella sua auto.

Nel frattempo, si presenta al commissariato un uomo di mezz'età per denunciare alcuni fatti insoliti avvenuti nel terreno che ha ereditato da suo padre tempo addietro. L'uomo, infatti, segnala alla polizia che qualcuno ha installato porte e finestre nelle sue stalle senza che lui abbia mai dato ordine a qualcuno di farlo. L'avvenimento insolito spinge Salvo a voler visionare il terreno dell'anziano contadino, scoprendo che, molto probabilmente, qualcuno ha utilizzato le stalle dell'uomo per conservare illegalmente delle armi.