Come noto gli ultimi 25 episodi de Il Paradiso delle Signore 4 non sono stati registrati e quindi dovremo attendere alcuni mesi prima di poter vedere il finale di stagione. Tuttavia la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche della seconda stagione daily, così da poter tenere compagnia agli appassionati della soap durante questo periodo difficile.

Negli episodi in onda dall'11 al 15 maggio rivedremo Riccardo riconquistare Nicoletta e Adelaide ed Umberto preparare una strategia per appropriarsi del patrimonio di Flavia Brancia di Montalto.

Riccardo acquista le quote de Il Paradiso delle Signore

Nell'episodio dell'11 maggio dopo che Umberto deciderà di vendere le proprie quote de Il Paradiso delle Signore per poter avere maggiore liquidità, Riccardo deciderà di approfittare dell'occasione per diventare socio del Grande magazzino e per poter stare accanto a Nicoletta.

Silvia, leggendo il diario della figlia, avrà la certezza che i sentimenti della giovane per Riccardo non sono mai venuti meno. Preoccupata per il matrimonio con Cesare consiglierà al dottore di stare più vicino a sua moglie.

Nel frattempo Marcello organizzerà una bisca clandestina a casa di Angela, dove perderà molti soldi.

Nell'episodio in onda il 12 maggio Roberta troverà a casa dei Barbieri un guanto de Il Paradiso delle Signore che porta ancora il cartellino. La giovane commessa sospetterà Marcello del furto il quale non solo si scoprirà essere innocente ma aiuterà Conti a trovare il vero colpevole. Il ragazzo farà arrestare l'uomo sia per non dover pagare i debiti di gioco sia per colpire positivamente Roberta, dalla quale si sente sempre più attratto.

Riccardo deciderà di affrontare Nicoletta la quale, negli episodi precedenti, ha sempre rinnegato i sentimenti che prova per il padre di sua figlia. La giovane finalmente avrà il coraggio di confessare a Guarnieri di non avere mai smesso di amarlo.

Nicoletta è sempre più presa da Riccardo

Nella puntata in onda il 13 maggio de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo che a casa Cattaneo Nicoletta si ritroverà a pensare continuamente a Riccardo ora che i suoi sentimenti per lui sono riemersi.

Proprio per questo la commessa deciderà di incontrarsi clandestinamente con l'ex fidanzato, ma l'arrivo della madre di Cesare scombinerà i suoi piani.

A casa Amato invece ci sarà una discussione tra Salvatore e Rocco, dato che quest'ultimo non riesce ad abituarsi all'idea che a Milano molte donne abbiano un lavoro. A proposito di lavoro femminile Vittorio affiderà a Gabriella la creazione di una nuova linea di moda a marchio Paradiso. La giovane, che ha ancora poca esperienza come stilista, deciderà di chiedere la collaborazione di Agnese per i nuovi modelli.

Nell'episodio del 14 maggio Nicoletta e Riccardo decideranno di fare una passeggiata all'alba insieme alla piccola Margherita.

Nel frattempo Gabriella sarà molto preoccupata dal fatto che Agnese abbia rifiuto la proposta di Conti di lavorare per Il Paradiso delle Signore in qualità di sarta. Le Veneri e Armando daranno alla Rossi tutto il sostegno possibile.

Inoltre, sempre nella puntata del 14 maggio, ritroveremo Ludovica Brancia di Montalto tornata a Milano dopo la morte del padre. La giovane rientrerà nel capoluogo milanese assieme a sua madre Flavia. La coppia segreta formata da Adelaide ed Umberto deciderà di elaborare un piano per sfruttare il patrimonio delle Brancia al fine di risollevare la Banca Guarnieri.

Cosimo continua a corteggiare Gabriella

Nella puntata in onda il 15 maggio de Il Paradiso delle Signore 4 vedremo che Cosimo continuerà a fare la corte a Gabriella, davanti agli occhi della signora Agnese. La madre di Salvatore inizierà ad essere sempre più presente al Grande Magazzino dato che accetterà la proposta di Conti di lavorare fuori casa per Il Paradiso delle Signore.

Marcello sarà assunto dalla famiglia Brancia come autista e con la sua nuova divisa cercherà di attirare l'attenzione di Roberta. La Cattaneo continuerà a pensare continuamente al giovane Guarnieri e ai momenti di passione trascorsi con lui.

Anche Riccardo non riuscirà a smettere di pensare alla figlia di Silvia, nonostante Ludovica cerchi di fargli capire di non averlo mai dimenticato.