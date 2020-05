Il Paradiso delle Signore continua ad essere uno dei prodotti più amati dal pubblico della rete ammiraglia Rai, il quale adesso attende con trepidazione di poter vedere le puntate inedite della quinta stagione. Qualche settimana fa, infatti, si è conclusa la quarta serie della soap, le cui riprese sono state fermate in anticipo dopo l'emergenza sanitaria scoppiata nel nostro Paese. Tuttavia per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore ci saranno diversi colpi di scena e in una recente intervista, l'attore Giorgio Lupano che veste i panni di Luciano Cattaneo ha fatto un appello agli sceneggiatori, chiedendo loro una 'gioia' per il suo personaggio.

L'appello di Giorgio Lupano per Il Paradiso delle signore 5

Nel dettaglio, infatti, l'attore Giorgio Lupano intervistato dal settimanale 'Ora' ha voluto lanciare un vero e proprio appello agli sceneggiatori che sono al lavoro per mettere a punto le trame e le novità della quinta stagione de Il Paradiso delle signore.

'Vi prego, date una gioia a Luciano', ha chiesto esplicitamente dato che anche nella stagione che si è appena conclusa su Rai 1, il ragioniere Cattaneo non ha avuto tanto da festeggiare.

Se in un primo momento sembrava che la sua storia d'amore con Clelia stesse per decollare dopo il tanto atteso bacio che si erano scambiati, poi le cose sono tornate a precipitare e quindi per lui non c'è stato ancora un finale degno. E così Lupano ha chiesto agli sceneggiatori di poter dare un po' di tregua al suo personaggio e di potergli permettere così di vivere un periodo di serenità e armonia con la sua famiglia e con la sua amata Clelia.

Il ritorno di Flavia e Nicoletta nel Paradiso delle signore

In queste ore anche l'attrice Marta Richeldi, che veste i panni di Silvia, moglie di Luciano, ha rilasciato un'intervista al portale TvSoap, dove ha parlato del suo rapporto tra il suo personaggio e il ragioniere.

Quando le è stato chiesto chi avesse sbagliato di più tra Silvia e Luciano, non si è fatta problemi nel dire che secondo lei la colpa della fine del loro amore è un po' di entrambi. In parte, infatti, è dovuta alle bugie di Silvia ma in parte anche alla nuova storia d'amore di Luciano con Clelia, che nell'ultima stagione hanno vissuto un amore decisamente travolgente e passionale, che ha fatto sognare il pubblico da casa.

Ma i colpi di scena per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore non sono finiti qui. Nei nuovi episodi, che forse verranno girati a partire dal mese di giugno, ci sarà anche il ritorno in scena di due donne: trattasi di Flavia e Nicoletta. L'attrice Magdalena Grochowska ha ammesso che sarebbe dovuta tornare sul set a marzo, ma poi c'è stato il lockdown e quindi le riprese delle puntate che la vedranno protagonista sono state posticipate.