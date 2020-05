Si chiama Alessia Debandi la giovane attrice che nella soap opera intitolata il “Paradiso delle Signore” interpreta Angela Barbieri. Questo personaggio (una delle new entry nella quarta stagione del noto sceneggiato televisivo) fin da subito ha riscosso un grande successo, entusiasmando i fan.

Alessia Debandi, in una recente intervista rilasciata a TV Soap, si è detta felicissima di far parte del cast del Paradiso delle Signore. L’attrice ha inoltre raccontato anche alcuni retroscena sul personaggio che interpreta, ma anche dettagli riguardanti la propria vita privata.

Per prima cosa, l’attrice ha confessato un aneddoto: "Quando andavo al liceo, guardavo spesso Il Paradiso delle Signore con mia nonna, sul divano, e per me arrivare li è stata una cosa stranissima, pazzesca".

Per questo motivo, quando ha appreso di aver superato il provino per interpretare il personaggio di Angela, ha provato una fortissima emozione che l’ha fatta saltare dalla gioia per tutta la casa, ma allo stesso tempo anche piangere dalla felicità.

‘Angela è una donna molto forte’

Nelle puntate del Paradiso delle Signore, Angela Barbieri, è una dolcissima ragazza che, nonostante i suoi problemi familiari, riesce sempre a trovare un lato positivo nelle cose e ad affrontare al meglio la sua vita. La Debandi ha infatti definito Angela come una donna con tantissime sfumature: “È molto forte, ma al tempo stesso estremamente debole. La sua forza è una maschera che ha per non far vedere che in realtà è fragile”.

Per interpretare al meglio Angela, la Debandi ha studiato a lungo il suo personaggio, cercando di capirne sia i suoi punti di forza sia le debolezze. Non ci è voluta, inoltre, solo l’immaginazione per immedesimarsi al meglio nel personaggio di Angela Barbieri, ma l’attrice ci ha messo anche un po’ di sé stessa e del suo passato: "Entrambe proveniamo da un realtà molto piccola.

Siamo dignitose e rispettose degli altri. La cosa che più mi piace di Angela è la sua grinta, il fatto che riesce a non farsi mettere i piedi in testa".

Alessia ha uno splendido rapporto con tutto il cast

Alessia Debandi nell’intervista ha svelato che una delle tante cose che più le piace del Paradiso delle Signore, è proprio l’armonia che si creata con tutto il cast della soap.

L’artista ha infatti svelato che coi suoi colleghi vi è un rapporto di rispetto e aiuto reciproco. Alessia in modo particolare ha legato con Pietro Masotti, che interpreta Marcello (il fratello di Angela), Enrico Oetiker (Riccardo Guarnieri), Giulia Arena (Ludovica Brancia di Montalto) e Ludovica Coscione (Marina Fiore), con cui ha condiviso anche il camerino.