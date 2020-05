L’attrice Arianna Montefiori da poco tempo è entrata a far parte del cast della soap opera “Il Paradiso delle Signore” dove interpreta il ruolo della “Venere” Laura Parisi.

L’attrice ha rilasciato una intervista a Tv Serial, nella quale ha raccontato a tutti i suoi fan come ha vissuto questo periodo particolare, affermando di aver sentito molto la mancanza del suo lavoro e di non vedere l’ora di poter tornare sul set e di rivedere i suoi colleghi. Per questo motivo, la Montefiori spera di poter ricominciare a girare al più presto e “nella sicurezza più totale” le puntate mancanti della soap.

Arianna deve capire ancora come sia Laura

Nelle ultime puntate del Paradiso delle Signore il pubblico non ha avuto la possibilità di conoscere a fondo il personaggio di Laura Parisi. La nuova "Venere" del grande magazzino milanese è una ragazza molto semplice e simpatica. Non conosciamo molto del suo passato: sappiamo solo che è un'ex pasticciera molto brava a preparare dolci. È stata proprio lei, infatti, anche grazie all’aiuto della signora Agnese Amato (Antonella Attili) a preparare le uova di cioccolato di Pasqua da regalare ai clienti del Paradiso.

Arianna Montefiori nell’intervista ha affermato di non sapere che evoluzione vorrebbe vedere per Laura nel Paradiso delle Signore. “Devo entrare ancora in confidenza con il mio personaggio.

La conosco a grandi linee, ma devo ancora entrare in empatia con Laura. Per capire veramente come è un personaggio ci vuole tempo”.

Per l’attrice inoltre le ultime puntate che sono andate in onda della soap opera sono state un vero e proprio “mix di emozioni”, essendo state “divertenti, simpatiche e commoventi“.

La Montefiori spera di fare sorridere i fan del Paradiso

In questo periodo particolare, per far compagnia ai telespettatori de Il Paradiso delle Signore, la Rai ha deciso di mandare in onda (dal lunedì al venerdì alle 15:40) le repliche della quarta stagione del noto sceneggiato televisivo.

Arianna Montefiori ha affermato di essere molto felice del grande successo della soap, soprattutto perché il suo più grande desiderio è proprio quello di riuscire a regalare agli italiani, in questo periodo particolare, un momento di spensieratezza, di serenità e un sorriso.

Durante il lockdown Arianna Montefiori ha imparato che spesso non è necessario programmare la propria vita, dal momento che “il 90% delle volte a causa di eventi imprevedibili esterni i piani vengono modificati o cancellati”. Per questo, l’attrice ha appreso che al contrario occorre godersi e viversi il presente, provando a trarne più cose positive possibili.