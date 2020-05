Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere un grande successo di pubblico, nonostante in questo momento stiano andando in onda le repliche, a causa dello stop delle riprese per l'emergenza sanitaria in corso. Tra i tanti personaggi presenti nella soap, quello di Salvatore Amato è sicuramente uno dei più apprezzati dal pubblico. L'interprete Emanuel Caserio ha concesso un'intervista esclusiva a Blasting News, nella quale ha parlato del possibile ritorno sul set della soap, della sua carriera e delle sue passioni.

Emanuel Caserio: 'Spero che per settembre si possa tornare alla normalità'

Emanuel come hai preso la notizia della sospensione delle riprese de Il Paradiso delle Signore? Si potrà ripartire a breve?

Mi auguro si possa tornare presto sul set, perché mi manca moltissimo vestire i panni di Salvatore.

Mi auguro che entro settembre possa tornare tutto alla normalità.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda, Salvatore e Gabriella hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Credi che ci sia un margine di recupero per la coppia oppure il loro destino è ormai segnato?

Confido sempre nel tempo, in grado di dare le risposte migliori e talvolta inaspettate. Tutt’oggi credo nel rapporto tra Salvatore e Gabriella e faccio il tifo per loro. Sono due personaggi autentici, genuini e meritano il futuro migliore che uno sceneggiatore possa scrivere.

Quanto ti senti vicino al personaggio di Salvatore Amato, che interpreti ormai da due anni?

Sono molto vicino a Salvatore, amo la sua ironia che lo caratterizza e mi ci rivedo.

È una testa calda seppur sensibile e responsabile. È un essere umano con i suoi difetti e i suoi pregi, non posso che voler bene a Salvo ed essergli sempre grato per l’affetto che ricevo dal pubblico.

Emanuel Caserio: 'Ringrazio la tv che mi ha permesso di lavorare su me stesso'

In questa quarantena ti abbiamo visto spesso dare sfogo alla tua creatività, dipingendo e creando veri e propri attacchi d’arte sui social.

Hai mai pensato di esporre le tue opere in una mostra?

Ho molto rispetto per le varie professioni e credo ognuno debba fare il suo. Non ci ho mai pensato sinceramente. Disegno e creo per hobby e credo che la mia mostra possa limitarsi al pubblico virtuale di Instagram.

Come è nata l’idea di creare la serie web "10 giorni almeno" con i tuoi colleghi de Il Paradiso delle Signore?

Avete avuto già dei riscontri in termini di pubblico?

È un progetto nato per caso su un gruppo Whatsapp durante questa quarantena. Volevo dar vita ad alcuni personaggi che avevo nella mia testa e lo stop della quarantena ha fatto sì che mettessi nero su bianco quest’idea. Ho chiamato vari amici e colleghi e abbiamo realizzato “10 giorni almeno” (in modo totalmente gratuito) in sole tre settimane.

Tu hai iniziato con il teatro, per poi passare al cinema e alla televisione, dove hai recitato in diverse fiction di successo tra cui Squadra Antimafia e Un medico in famiglia. Quali sono le differenze tra il teatro e il cinema e la televisione? Cosa reputi più difficile?

Non c’è una cosa più difficile dell’altra.

Sono campi differenti, ognuno è difficile a suo modo. Il teatro per alcune ragioni, il cinema per altre e la televisione per altre ancora. Ringrazio la tv che mi ha permesso di lavorare su me stesso e sui miei difetti e se guardo indietro ringrazio alcune cose fatte al cinema e al teatro. Insomma, sono grato a ogni campo seppur in modo differente.

Emanuel Caserio: 'Ai giovani consiglio di affinare il proprio talento'

Il Paradiso delle Signore ti ha fatto conoscere al grande pubblico televisivo dandoti popolarità. Questo ha cambiato in qualche modo la tua vita?

Assolutamente no. L’ha migliorata sicuramente da un punto di vista qualitativo, sono grato a Il Paradiso delle Signore che mi permette di vivere la vita che desideravo e di stare tranquillo.

Per il resto non è cambiato nulla: stessi amici e stessa vita di prima. Credo sia fondamentale ricordare chi siamo e da dove veniamo ogni giorno.

Cosa ti è mancato di più in questo periodo di quarantena? Quale sarà la prima cosa che farai quando tutto ciò sarà finalmente finito?

La mia famiglia, i miei amici e il mio lavoro. Appena si riprenderà, recupererò tutto questo.

Cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere la carriera artistica? E cosa ne pensi dei vari talent show?

Consiglio una solida formazione che affini il proprio talento. Farà la differenza nel tempo e permetterà di affrontare con intelligenza creativa i tanti "no" che arriveranno. I talent, se fatti con i piedi per terra, possono essere un buon trampolino di lancio.

Li consiglierei, ma con maturità. Bisogna prima capire chi si vuole essere nel mondo artistico e cosa si vuole raccontare, poi proporsi. Farlo prima potrebbe essere poco fruttuoso.