Si chiama Francesca Del Fa la giovane attrice che nella soap opera Il Paradiso delle Signore interpreta Irene Cipriani. L’attrice impersona una delle Veneri del grande magazzino di Milano, forse quella più irrequieta. Per raccontare il personaggio che porta sul set da diverso tempo e per rivelare aneddoti riguardanti la sua vita privata, Francesca Del Fa ha rilasciato una intervista al noto portale TV Soap. L’attrice dopo aver ringraziato i fan del Paradiso (che va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:40 su Rai 1), ha affermato di essere felicissima di far parte di questo cast.

Irene Cipriani, la Venere del Paradiso diretta e sincera

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore il personaggio di Irene Cipriani può sembrare cattivo, ma in realtà non è così. Al contrario, negli ultimi mesi i fan della soap opera hanno assistito a un cambiamento della Venere. Grazie, forse, al rapporto instaurato con il magazziniere Rocco Amato, la Cipriani è diventata più umana. Francesca Del Fa ha infatti definito importante il cambiamento caratteriale del suo personaggio e sulla Venere ha dichiarato: "Irene è cinica, ma dice sempre la verità. Nel bene o nel male è sincera, diretta. Agisce in base a quello che sente”. Dietro il carattere forte della Cipriani, come per ogni personaggio cattivo, potrebbe esserci una ferita o una delusione, come afferma la stessa attrice: "Un personaggio non è mai cattivo di base".

È la prima volta che Francesca Del Fa interpreta un personaggio così particolare e così diretto proprio come quello della Cipriani. Per lei non è stato molto facile immedesimarsi in questo ruolo, ma l’attrice (fin da subito) ha deciso di accettare la sfida con grande entusiasmo. La cosa che più le è piaciuta è stata proprio quella di aver avuto la possibilità di caratterizzare il personaggio con varie sfaccettature che il pubblico ha potuto pian piano conoscere.

Molti fan le chiedono se lei nella vita reale ha lo stesso carattere del suo personaggio e la risposta della attrice è sempre “ovviamente no”, perché le due donne sono completamente differenti tra di loro. “Chi interpreta un cattivo non lo è nella sua vita reale”, ha specificato Francesca Del Fa.

Francesca Del Fa e il suo sogno nel cassetto: il cinema

Nell’intervista l’artista ha anche svelato quali sono i suoi progetti futuri, ma in modo particolare ha raccontato che ha un sogno nel cassetto: le piacerebbe tantissimo recitare in un film. Il cinema è sempre stato una delle sue più grandi passioni. In questi giorni di quarantena Francesca Del Fa, essendo lontana dal set, sta avendo la possibilità di visionare dei film vecchi che fino a poco tempo non aveva ancora avuto l'occasione di guardare.