Il Paradiso delle Signore 4 è andato in onda fino al 27 aprile, quindi le ultime puntate della stagione non sono ancora state girate e trasmesse. Secondo le interviste, il finale di questa stagione vedrà ancora molto colpi di scena: torneranno Flavia e Nicoletta, due personaggi che sicuramente porteranno scompiglio nelle vite dei Guarnieri.

A Milano ritornerà Flavia Brancia

Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 4 non è ancora stato girato e in molti attendono di scoprire come si concluderanno le storie dei protagonisti della soap di Rai 1. Certamente, al ritorno della serie televisiva, non mancheranno le sorprese.

Secondo quanto dichiarato nelle interviste, infatti, ci saranno due ritorni fondamentali per le trame: Flavia e Nicoletta. Flavia Brancia di Montalto, come rivelato dell'attrice Magdalena Grochowska, sarà di ritorno a Milano ed il suo intento sarà quello di mettere i bastoni tra le ruote ad Umberto. L'uomo, infatti, si è preso gioco dei suoi sentimenti per poter mettere le mani sul suo patrimonio e sicuramente non la passerà liscia. "Potrebbe vendicarsi di Umberto" sono le parole di Magdalena Grochowska che nella soap, al momento del ritorno in scena, sarà però anche la futura consuocera del Guarnieri. L'attrice ha annunciato che in ogni caso il pubblico resterà stupito dal comportamento del suo personaggio.

Al Paradiso ritornerà Nicoletta Cattaneo

Il ritorno più atteso dai fan del Paradiso delle Signore è senz'altro quello di Nicoletta Cattaneo. La sua tormentata storia d'amore con Riccardo è rimasta nel cuore dei telespettatori che non hanno mai smesso di sperare in un ricongiungimento della coppia. Non è ancora chiaro cosa succederà nelle trame delle nuove puntate, ma la cosa certa è che il personaggio ci sarà, come annunciato da Gloria Radulescu e Marta Richeldi, rispettivamente Marta e Silvia nella soap.

Riccardo starà per sposare Ludovica, ma il ritorno del suo grande amore potrebbe di nuovo scombinare tutto. Ludovica, inoltre, ha già ingannato il suo futuro marito facendogli credere l'esistenza di una gravidanza. "Ludovica è pronta a tutto" ha dichiarato l'attrice Giulia Arena, quindi la strada del destino dei personaggi è ancora lunga.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci saranno anche altri due personaggi che avranno più spazio: la zia Ernesta e Laura. Quest'ultima, come dichiarato da Arianna Montefiori, "deve ancora raccontarci la sua storia". La nuova Venere, infatti, ha mostrato sin dalle sue prime puntate di avere avuto un passato misterioso. Non resta che aspettare le nuove puntate per sapere come si concluderanno le storie dell'amata soap Il Paradiso delle Signore.