L'attore Pietro Masotti, attivo ne Il Paradiso delle Signore, ha rilasciato un'intervista a Tv Serial in cui ha parlato di come sta attraversando questa fase molto particolare ed ha spiegato anche come movimenterebbe di più la soap opera. Il giovane, infatti, ha svelato che se avesse carta bianca nella sceneggiatura darebbe maggiore azione nella vita del suo personaggio, Marcello Barbieri.

Pietro svela un particolare sulle ultime riprese del 'Paradiso delle signore'

Pietro Masotti ha spiegato come ha trascorso questi mesi particolari, spiegando di aver riscoperto la passione per la storia d'Italia.

Il suo consiglio, infatti, è quello di sfruttare questo tempo a disposizione per dare spazio alle proprie passioni e alla cultura.

L’attore ha poi detto che, per fortuna, nel suo caso non si sono bloccati altri progetti lavorativi oltre a Il Paradiso delle signore, ma che invece sul piano personale non gli è stato possibile fare un viaggio in America, che desiderava da tempo.

In seguito, poi, ha parlato più nello specifico della soap opera in cui recita. L'attore è partito dagli ultimi giorni di riprese ed ha detto che sono accaduti degli episodi davvero esilaranti. La telefonata tra lui e Salvatore a Parigi, ad esempio, è stata un po' rivisitata: il protagonista, infatti, ha deciso di suo pugno di inserire nel dibattito delle battute in barese.

Cosa farebbe se avesse carta bianca nella sceneggiatura

In seguito, Masotti ha svelato anche cosa farebbe se avesse "carta bianca" nella sceneggiatura della serie. Il protagonista ha detto: "Darei più azione al mio personaggio. Farei uscire dal carcere il mantovano, che torna a perseguitarmi, manda i suoi scagnozzi a minacciarmi, dà fuoco alla caffetteria e quindi problemi economici vari.

E poi mille sviluppi su questa linea".

Insomma, se potesse decidere lui le sorti del personaggio di Marcello renderebbe sicuramente più movimentata l'atmosfera rispetto a ciò a cui il pubblico è abituato.

Il messaggio di Masotti per i fan

L'ambito dello spettacolo è, sicuramente, quello più colpito da questa situazione generale, pertanto, l'augurio di Masotti è che tutto possa tornare quanto prima alla normalità.

Nella parte conclusiva dell'intervista, Pietro ci ha tenuto a mandare un messaggio di speranza ai telespettatori del "Paradiso" ed ha esortato tutti a non mollare e a continuare a tenere duro fino a che questo brutto momento non sarà passato definitivamente. L'attore ha concluso: "Noi siamo i primi a non vedere l'ora di ripartire e tornare sul set. Torneremo con la stessa voglia e passione, forse ancor di più".