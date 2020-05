Prosegue con successo la messa in onda delle repliche de Il Paradiso delle Signore. La trama dell'11^ puntata dello sceneggiato italiano, in onda il 13 maggio su Rai Uno, rivela che Vittorio Conti chiederà a Gabriella Rossi di cimentarsi in un importante progetto. Ma la stilista crederà di non essere capace a portare a termine il compito affidatole dal marito di Marta per risollevare le sorti del grande magazzino, vittima di una rapina nei giorni precedenti. L'arrivo della madre di Cesare Diamante a Milano metterà in crisi Nicoletta e Riccardo.

Il Paradiso delle Signore, trama 13 maggio: Cesare sospetta di Nicoletta, tensioni tra Salvatore e Rocco

La trama della puntata trasmessa il 13 maggio dalle ore 15:40 su Rai Uno, dopo il contenitore televisivo di 'Vieni da me', ci dice che tutti gli occhi saranno puntati su Nicoletta. La donna apparirà con la testa tra le nuvole durante la colazione. Un comportamento che desterà i sospetti dei famigliari. La madre di Margherita, infatti, non smetterà di pensare un attimo ai baci scambiati con il giovane Guarnieri, tanto da non riuscire a lasciarsi andare con suo marito Cesare. A tal proposito, il dottor Diamante comincerà a sospettare qualcosa, tanto da tempestarla di domande inopportune. Nel contempo, Salvatore e Rocco, i due cugini siciliani, dimostreranno di non andare per niente d'accordo.

I due, infatti, avranno un vivace scambio di opinioni sull'emancipazione femminile. In questa occasione, il nipote della signora Amato farà presente di non concepire la mentalità delle donne del capoluogo lombardo.

Vittorio vuole che Gabriella crei una collezione di abiti, a Milano arriva la madre di Cesare

Nella 11^ puntata de Il Paradiso delle Signore si assisterà a numerosi colpi di scena. In dettaglio, Vittorio chiederà a Gabriella di disegnare una nuova collezione di abiti firmata "Il Paradiso". All'inizio, la stilista accetterà con entusiasmo l'offerta lavorativa del Conti, per poi avere il timore di non farcela ad accontentare il suo superiore.

Per questo motivo, la Rossi chiederà ad Agnese, molto abile con ago e filo, di aiutarla in questo delicato compito.

Successivamente, tutta l'attenzione dei fans dello sceneggiato italiano, sarà per Nicoletta e Riccardo. I due giovani appariranno inseparabili dopo la decisione del Guarnieri di acquistare le quote del grande magazzino per starle vicino. Un'intesa che crescerà sempre più, tanto che i due continueranno a vedersi di nascosto dal povero Cesare, se a Milano non facesse capolino la madre in visita alla nipotina. Un arrivo che scombinerà i piani della Cattaneo e dell'amato. Per questo motivo, i due dovranno rimandare l'incontro, sebbene a malincuore.