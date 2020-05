Continua la messa in onda de Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato italiano che ha collezionato importanti riscontri tra gli spettatori di Rai 1. L'emergenza sanitaria, infatti, ha impedito agli attori di realizzare tutte le puntate, che mancano per chiudere questa imperdibile quarta stagione. Per questo motivo, la rete ammiraglia ha cercato di venire incontro ai suoi fan trasmettendo le repliche in attesa di tornare sul set e dare una svolta ai tanti scenari lasciati aperti. Nella replica del 6 maggio in onda dalle ore 15:40, vedremo Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) apparire in difficoltà dopo il ritorno dal viaggio di nozze con Cesare, tanto da destare le preoccupazioni della madre Silvia.

Infine, Roberta farà la conoscenza di Marcello, il fratello di Angela Barbieri (Alessia Debandi).

Il Paradiso delle signore, trama 6 maggio: Roberta conosce Marcello, il fratello di Angela

Le trame della soap opera, in onda nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio svelano che Vittorio e Marta si sveglieranno abbracciati dopo essere diventati marito e moglie. I due giovani progetteranno subito il loro viaggio di nozze. Intanto, un bel giovane busserà al portone di Angela. I telespettatori scopriranno che l'affascinante ragazzo non è altro che Marcello, suo fratello, appena uscito dal carcere.

Anche Roberta, la Venere con la quale la Barbieri sta convivendo, capirà che tra di loro c'è un legame di parentela. Nel contempo, Silvia si scatenerà come una furia, quando scoprirà che sua figlia Nicoletta è al telefono con Riccardo.

Silvia intima a Nicoletta di stare lontana da Riccardo

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che Silvia disapproverà la condotta di Nicoletta assunta nei confronti di Cesare, che si è preso la responsabilità di crescere Margherita nonostante non sia sua figlia.

A tal proposito, la madre di Federico le consiglierà di tenersi alla larga da Riccardo, se non vuole creare altri problemi in famiglia. Nel frattempo, Vittorio e Marta decideranno di salutare i dipendenti e partire per il sospirato viaggio di nozze, se il Conti non venisse a sapere della presenza di Livio Berruti al grande magazzino.

Una rapina al grande magazzino rovina la luna di miele di Marta e Vittorio

Il grande sportivo approfitterà di un incontro in Svizzera per fare una capitana al negozio di lusso. Il marito della Guarnieri, a questo punto, inviterà Luciano ad organizzare una festa in onore del velocista campione olimpico. Per concludere, la luna di miele sarà funesta dall'arrivo di una drammatica telefonata. Vittorio e Marta scopriranno che il grande magazzino è stato messo a soqquadro da una banda di ladri.