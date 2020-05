Dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della quarta stagione, la fortunata soap opera pomeridiana Il Paradiso delle Signore continua ad intrattenere i telespettatori con le repliche. Nella puntata che il pubblico avrà modo di rivedere su Rai 1 il 7 maggio, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) stufa di avere tra i piedi Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), perderà le staffe. In particolare, la donna in un momento di profonda rabbia dirà al suo ex fidanzato di odiarlo.

Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) invece rimanderanno il viaggio di nozze tanto sognato, a causa del furto che si è verificato nel grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle signore: Ugo Tagliabue sospettato, Marta e Vittorio rimandano la luna di miele

Gli spoiler della replica in programmazione sulla rete ammiraglia Rai giovedì 7 maggio 2020, annunciano che durante la rapina avvenuta al paradiso a farne le spese sarà Rocco: il giovane siciliano verrà aggredito dai malviventi. Fortunatamente le condizioni del nipote di Agnese non saranno preoccupanti, visto che dopo aver tranquillizzato i suoi cari si recherà nella caserma dei carabinieri con Luciano per sporgere la denuncia.

Pur non essendoci prove, i primi sospetti dell’accaduto ricadranno subito sul nuovo capo magazziniere Ugo Tagliabue, che sin dal primo momento ha fatto capire di non nutrire simpatia per il cugino di Salvatore.

Intanto i neo sposi Marta e Vittorio, ancora spiazzati per l’improvvisa emergenza, si vedranno costretti a rinunciare alla loro luna di miele.

Riccardo fa infuriare Nicoletta, Agnese colpita da Armando

In seguito il direttore Conti non appena vedrà le 'veneri' e la capo commessa Francesca Molinari turbate, le rassicurerà annunciando di avere un piano per risolvere la difficile situazione.

Nel contempo Riccardo dopo aver appreso dalla sorella che nel negozio più lussuoso c’è stato un furto, sarà intenzionato ad offrire il suo aiuto. Nello specifico, il giovane rampollo dei Guarnieri vorrà dare una mano all’azienda mettendo a disposizione i propri capitali.

Il ragioniere Cattaneo casualmente rivedrà Armando Ferraris, un suo vecchio amico. Riccardo scatenerà la furia di Nicoletta, quando la stessa si accorgerà che ha preparato un’imboscata per vederla. Quest’ultima in preda alla rabbia avrà una reazione alquanto esagerata con il padre di sua figlia, dato che gli dirà di provare odio nei suoi confronti.

Per terminare la signora Agnese darà l’impressione di non essere rimasta indifferente ad Armando, dopo averlo conosciuto grazie a Luciano.