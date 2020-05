Dopo la messa in onda di tutte le puntate della soap opera Il Paradiso delle signore girate prima dell’emergenza per la Covid-19, su Rai 1 continuano ad essere trasmesse le repliche. Le anticipazioni della puntata che verrà riproposta il 26 maggio 2020, dicono che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) farà capire di non voler perdere per nessuna ragione Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). Il fratello di Marta apprenderà che la sua amata dovrà lasciare Milano in vista dell’imminente trasferimento di Cesare Diamante (Ettore Cesari).

La madre di Margherita farà i conti anche con i suoi genitori, che troveranno il coraggio di dirle di essere a conoscenza della sua relazione extraconiugale con il rampollo dei Guarnieri.

Silvia (Marta Richeldi) e Luciano (Giorgio Lupano) approfitteranno del momento della cena per confrontarsi con la figlia e invitarla a seguire il marito.

Il Paradiso delle signore: Nicoletta costretta a partire con il marito

Nel 20° episodio della quarta stagione dell’amata fiction pomeridiana di Rai 1 in replica martedì 26 maggio 2020, Nicoletta inizierà nel peggiore dei modi una nuova giornata. La giovane Cattaneo si sentirà abbastanza stanca per non essere riuscita a dormire, a causa dell’annuncio inaspettato di Cesare. In particolare la figlia di Luciano sarà turbata, per aver appreso che suo marito intende accettare la proposta di lavoro ricevuta da Bari. Di conseguenza Nicoletta e la piccola Margherita si vedranno quindi costrette a lasciare Milano insieme al dottor Diamante.

La figlia del ragioniere Luciano, però, non accetterà affatto l’idea di doversi allontanare per sempre da Riccardo.

Intanto le Veneri mentre si troveranno nello spogliatoio del paradiso, osserveranno le foto delle coppie presidenziali americane Nixon e Kennedy. A questo punto, il direttore Vittorio farà sapere alle commesse che per loro è arrivato il momento di indossare gli abiti per il video promozionale del grande magazzino di cui saranno protagoniste.

Riccardo non demorde, Silvia e Luciano mettono alle strette la figlia

Nel contempo Adelaide e Umberto continueranno a portare avanti la loro strategia, per mettere le mani sui fondi delle Brancia di Montalto. Nello specifico il Guarnieri senior sarà deciso ad attuare il suo piano diabolico per sbarazzarsi del contabile Gualtiero Marian, una volta per tutte.

Successivamente Nicoletta farà sapere a Riccardo che la sua partenza si sta avvicinando sempre di più. Quest’ultimo pur avendo appreso che la sua amata lascerà Milano non demorderà affatto, dato che vorrà trovare una soluzione per farla rimanere al suo fianco a tutti i costi. Nel corso della sera Silvia e Luciano, stufi di continuare a tacere, affronteranno Nicoletta, e le diranno di averla smascherata. I coniugi Cattaneo faranno sapere alla figlia di aver scoperto che lei e il rampollo dei Guarnieri si vedono in segreto.