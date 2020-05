Su Rai 1 continuano ad andare in onda le repliche de Il Paradiso delle Signore. Luciano Cattaneo è uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico. Giorgio Lupano, che interpreta proprio il ragioniere, di recente ha rilasciato un'intervista al magazine Ora, durante la quale ha rivolto una sorta di appello agli autori della soap opera.

L'attore torinese vorrebbe girare delle scene in cui finalmente possa esserci una svolta nella storia d'amore tra Luciano e la capo-commessa Clelia Calligaris. In sintesi, secondo Lupano il marito di Silvia meriterebbe un pizzico di felicità.

L'evoluzione di Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore

Luciano Cattaneo durante le varie stagioni de Il Paradiso delle Signore è andato incontro ad una sorta di evoluzione della sua personalità. Il ragioniere, prima di diventare un uomo onesto, era una sorta di spia di Umberto Guarnieri, dunque agiva contro gli interessi del grande magazzino milanese.

Dopo essere entrato in crisi con la moglie Silvia, ha intrapreso una relazione clandestina con Clelia Calligaris. Il ragioniere però nel corso delle puntate si è visto costretto a rinunciare all'amore per la capo-commessa per il bene della sua famiglia. Nel corso della quarta stagione, Luciano ha appreso dalla moglie che non è il vero padre di Federico, poiché il giovane è nato da un tradimento di Silvia con Umberto.

Giorgio Lupano lancia un appello agli autori della soap

Giorgio Lupano, durante un'intervista per la rivista Ora, ha lanciato una sorta di appello agli sceneggiatori de Il Paradiso delle Signore: "Vi prego, date una gioia a Luciano - ha affermato - perché quest'anno finalmente lui e Clelia si baciano, si dicono che non possono stare lontani, sembrava che finalmente iniziasse una storia e invece no".

L'attore piemontese ha ricordato che il suo personaggio continua ad essere sposato con una donna che ormai non ama più. A questo punto, sottolineando che spesso nella soap opera si assiste a dei colpi di scena, ha rivolto una domanda ben precisa agli autori: "Per favore, una gioia! Ci fate fare almeno cinque puntate felici a me e Clelia?".

Nelle puntate che sono state trasmesse quest'anno prima della sospensione dei nuovi episodi per l'emergenza nuovo coronavirus, il ragioniere ha continuato a stare lontano dalla Calligaris (soprattutto per non fare un torto a Federico) nono stante si sia reso conto di essere ancora innamorato di lei.