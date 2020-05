La popolare soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 al consueto orario, ma con le repliche. La produzione dello sceneggiato non ha avuto altra scelta che fermarsi al momento, per via dell’emergenza sanitaria.

Nell’episodio in programmazione il 6 maggio 2020, Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) dimostrerà di non aver ancora dimenticato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). La sorella di Federico verrà rimproverata dalla madre Silvia (Marta Richeldi), che perderà le staffe per aver scoperto che la ragazza continua a essere in contatto con il suo ex fidanzato all’insaputa del marito Cesare (Michele Cesari).

Un furto nel grande magazzino di Milano invece turberà la serenità dei novelli sposi Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), proprio quando saranno al settimo cielo per le nozze.

Il Paradiso delle signore: Silvia sorprende Nicoletta a parlare con Riccardo

Le trame della puntata che verrà trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio 2020, anticipano che Marta e Vittorio dopo aver coronato il loro sogno d’amore penseranno al viaggio di nozze.

Intanto Angela aprirà la porta della sua abitazione ad un ragazzo chiamato Marcello, che si rivelerà essere un ex galeotto appena scarcerato.

Roberta vivendo nello stesso appartamento della cameriera del circolo, non farà fatica a scoprire qual è il legame di parentela che la lega al nuovo arrivato. Nello specifico, la Pellegrino capirà che la sua nuova amica ha accolto il fratello.

Nel contempo Silvia farà una sfuriata a Nicoletta appena la sorprenderà parlare al telefono con l’ex fidanzato Riccardo.

Vittorio e Marta pronti per la luna di miele, furto nel grande magazzino

La signora Cattaneo non riuscirà proprio a concepire il fatto che sua figlia abbia un comportamento irrispettoso nei confronti dell’onesto marito Cesare. In seguito Vittorio, quando avrà la conferma che il velocista campione olimpico Livio Berruti metterà piede nel suo negozio, affiderà la gestione del grande evento a Luciano.

Per concludere, proprio quando il direttore del Paradiso e Marta saranno in procinto di partire per la tanto attesa luna di miele, riceveranno una bruttissima notizia.

In particolare i coniugi Conti rimarranno sconvolti, per aver appreso tramite una chiamata telefonica che nel grande magazzino milanese si è verificata una rapina.