Continua l'appuntamento con le novità su Il Paradiso delle Signore, lo sceneggiato italiano attualmente sugli schermi della rete ammiraglia Rai con le repliche della quarta edizione. La trama della replica in programma il 25 maggio dalle ore 15:40 su Rai 1 annuncia importanti sviluppi. Scendendo nel dettaglio, Agnese Amato disapproverà la condotta della futura nuora Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) con Cosimo Bergamini. Inoltre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si farà aiutare da Vittorio Conti (Alessandra Tersigni) a risolvere i problemi finanziari. Infine, Nicoletta Cattaneo accompagnerà la madre Silvia a trovare la zia Ernesta.

Il Paradiso delle signore, puntata 25 maggio: Nicoletta e Silvia si recano da zia Ernesta

Nella 19-esima puntata della soap opera italiana, che i telespettatori assisteranno lunedì 25 maggio su Rai 1, vedremo Silvia convincere Nicoletta (Federica Girardello) ad accompagnarla da zia Ernesta insieme alla piccola Margherita. Un modo per allontanare la figlia da Riccardo, diventato nel frattempo il suo amante. Cesare, intanto, approfitterà della lontananza della Cattaneo per fare delle confessioni a Luciano (Giorgio Lupano). Durante la chiacchierata, il padre di Federico apprenderà che suo genero ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro in un ospedale di Bari. Nel contempo, Angela (Alessia Debandi) e Marcello non riusciranno a mettere insieme i soldi per saldare gli arretrati dell'affitto, se quest'ultimo non trovasse una brillante idea per risolvere questa situazione.

Agnese sospetta di Gabriella, Marcello chiede aiuto a Vittorio

Le trame del primo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore, in onda il 25 maggio svelano che Marcello proporrà alla padrona di casa di acquistare un abito firmato 'Il Paradiso' con un particolare sconto dopo essersi messo d'accordo con Vittorio.

Intanto, la signora Amato comincerà ad avere dei sospetti sulla strana simpatia nata tra Gabriella e Cosimo. Agnese, infatti, temerà che la Rossi possa far soffrire suo figlio Salvatore, il quale ha dimostrato una cocente gelosia nei suoi confronti.

Allo stesso tempo Nicoletta, la madre e la figlia faranno ritorno nel capoluogo milanese.

Qui, la Cattaneo ammetterà di essere sempre innamorata di Riccardo durante una conversazione con Roberta Pellegrino. Peccato, che il marito abbia deciso di accettare il trasferimento in Puglia, tanto da volerla mettere al corrente una volta tornata a casa. In attesa di vedere l'appuntamento in televisione, si ricorda che la quarta stagione è in onda da lunedì al venerdì su Rai 1 ed è visibile in streaming o in modalità on-demand sul sito RaiPlay.