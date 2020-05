Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola "Il Segreto", nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 giugno su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, i fratelli Adolfo e Tomas De Los Visos soffriranno per amore perché verranno rispettivamente delusi da Marta e Marcela. Proprio per questo motivo, i due non si concentreranno sul lavoro e nel frattempo alla miniera ci sarà un altro sciopero che potrebbe comportare altri licenziamenti da parte della Marchesa Isabel.

Matias e Marcela vogliono salvare il loro matrimonio

La prossima settimana, Don Ignacio Solozobal cercherà di farsi spiegare dalle sue figlie il motivo per cui stavano litigando, ma Marta minimizzerà la vicenda e dirà al padre di non intromettersi. Infatti, la ragazza non vorrà spiegare all'uomo il triangolo amoroso in cui è coinvolta insieme a Rosa e al figlio della marchesa.

Nel frattempo, Rosa approfitterà della festa con i dipendenti della fabbrica e si recherà alla tenuta "La Habana" per incontrare Adolfo. Invece, Carolina sarà molto preoccupata, in quanto Pablo invierà una lettera in cui chiederà aiuto a suo padre.

Intanto Marcela Del Molino e Matias Castaneda vorranno dare un'ultima possibilità al loro matrimonio e così il fratello di Maria si allontanerà sempre di più da Alicia Urrutia, mentre la locanderia aveva già lasciato definitivamente Tomas.

Poco dopo, Ramon terminerà la sua ispezione alla fabbrica però il Solozobal non sarà tranquillo, in quanto l'uomo gli avrà posto tantissime domande molte più di quelle che di solito vengono poste per un normale controllo annuale.

Isabel potrebbe licenziare altri operai

Mentre da un lato i fratelli De Los Visos non riusciranno a concentrarsi sul lavoro perché delusi da Marta e Marcela, dall'altro la loro madre incontrerà Matias per negoziare, però l'incontro non avrà esito positivo per i minatori della miniera.

Infatti la marchesa non scenderà a patti con il rappresentante degli scioperanti e minaccerà di effettuare altri licenziamenti.

Proprio per questo motivo, il capo squadra Inigo Maqueda e i figli di Isabel temeranno il peggio. Nel mentre, Cosme andrà a parlare con Inigo e insieme agli altri lavoratori decideranno di tornare a lavorare alle condizioni della marchesa De Los Visos.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulla soap opera "Il Segreto". Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in onda su Canale 5 potrà recuperarle in qualsiasi momento, attraverso la piattaforma gratuita di Mediaset play.