La soap de Il Segreto si è da poco concluso in Spagna, ma in Italia la programmazione continuerà ancora per svariati mesi. Le vicende che coinvolgeranno i nuovi personaggi della soap, in particolare i Solozàbal, si complicheranno anche per Pablo Centeno, partito per prestare servizio militare e improvvisamente ricomparso a Puente Viejo dopo aver disertato dall'esercito. Le anticipazioni spagnole rivelano che il ragazzo prima si ammalerà di polmonite e verrà segretamente assistito dall'amata Carolina, poi sarà ricercato per essere giudicato davanti ad un tribunale militare. Alla fine Ignacio Solozàbal salverà il giovane da una sicura condanna, ma gli imporrà di trasferirsi in America così da non avere più contatti con la figlia.

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: Pablo diserta dall'esercito e torna da Carolina

Nelle future puntate italiane de Il Segreto Pablo Centeno (Adrian Exposito) diserterà dall'esercito e tornerà a Puente Viejo in gran segreto. Il giovane si rifugerà in un capanno nel bosco vicino alla cittadina e si farà vedere solo dalla fidanzata Carolina (Berta Castañè). Dopo essersi ammalato di polmonite pregherà la ragazza di non rivelare a nessuno il suo ritorno, poiché verrebbe accusato di alto tradimento e processato davanti al tribunale militare. Carolina porterà al ragazzo medicine e cibo procurandosi delle ramanzine per i suoi continui allontanamenti. In seguito, Manuela (Almudena Cid) scoprirà la verità e accetterà di custodire il segreto, quando il giovane gli rivelerà di essere fuggito perché un gruppo di militari stavano organizzando una rivolta contro il regime per appoggiare la Repubblica.

Intanto Ignacio scoprirà che Pablo è tornato e impedirà alla Guardia Civile di perquisire la casa.

Il Segreto spoiler: Ignacio salva Pablo ma lo costringe ad allontanarsi dalla figlia

Il Solozàbal chiederà spiegazioni e apprenderà che Pablo e Carolina si frequentano. L'uomo si infurierà e non accetterà la relazione tra i due giovani, ma cercherà di aiutare il ragazzo a salvarsi dal giudizio del tribunale militare.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Ignacio si farà aiutare da Huertas che, grazie alle sue conoscenze, eviterà che Pablo finisca sotto processo. In seguito dirà al giovane di testimoniare davanti ad un giudice di aver assistito al piano dei militari rivoltosi. Il Solozàbal continuerà a non approvare la storia d'amore di Carolina e Pablo, proprio per questo motivo imporrà a quest'ultimo di trasferirsi in America per sfuggire ad un'eventuale vendetta dei suoi compagni.

In questo modo allontanerà per sempre il giovane dalla figlia.