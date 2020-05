Uno tra i tanti interrogativi con cui si è aperta la dodicesima ed ultima stagione de Il Segreto non ha ancora ricevuto una risposta, almeno per quanto riguarda la programmazione italiana della soap: cosa è accaduto a Fe, il grande amore di Mauricio. Finalmente, dopo varie supposizioni, nelle puntate in onda prossimamente anche in Italia, i telespettatori conosceranno come sono andate le cose tra la Pèrez e l'ex scagnozzo di Francisca Montenegro. Le anticipazioni spagnole diffuse sul web rivelano una confessione fatta dal Godoy al capitano Huertas riguardante la fine della sua relazione con Fe.

Secondo quanto racconta l'uomo il motivo della rottura è stato il tradimento della donna.

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: Mauricio tradito da Fe

La soap Il Segreto si è da poco conclusa in Spagna, mentre in Italia ci vorranno ancora dei mesi prima che i telespettatori dicano addio ai personaggi di Puente Viejo. Alla fine dell'undicesima stagione, l'incendio provocato dal folle Fernando aveva distrutto la città e Mauricio, come altri abitanti del borgo, aveva abbandonato la cittadina. L'uomo era partito alla volta di Cuba per ricongiungersi con l'amata Fe grazie al biglietto regalatogli da Francisca per ringraziarlo dei tanti anni passati fedelmente al suo servizio. All'inizio della dodicesima stagione i telespettatori hanno ritrovato il Godoy a Puente Viejo dove si è ricostruito una vita diventando sindaco.

Fino ad ora non si è mai parlato della relazione tra Mauricio e la Pèrez e la cosa rimarrà avvolta nel mistero fino a che l'uomo non si confiderà con il capitano Huertas. Di fronte alla disperata ricerca di Raimundo che non ha più notizie della moglie Francisca da quando ha abbandonato Madrid, inizieranno a riaffiorare nel sindaco i ricordi del suo grande amore, spingendolo a confessare i motivi che lo hanno spinto a mettere fine alla sua relazione con Fe.

Stando alle anticipazioni spagnole, Mauricio rivelerà di essere andato a Cuba, dopo la distruzione di Puente Viejo, e di aver ritrovato la sua amata con un altro uomo. La lontananza dall'ex capomastro e la mancanza di iniziativa e coraggio di quest'ultimo hanno spinto la donna a cercare di ricostruirsi una vita accanto ad un'altra persona.

Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto nessuna nuova relazione per Mauricio

Il mistero della relazione tra Mauricio e Fe sarà svelato nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Anche se, rispetto agli altri vecchi personaggi della soap, l'ex scagnozzo della Montenegro ha subìto un'evoluzione significativa che lo ha portato ad abbandonare le vesti del capomastro per vestire quelle di sindaco, dal punto di vista sentimentale l'uomo non riuscirà a costruirsi una famiglia. La fine della più importante storia d'amore della sua vita, a causa del tradimento di Fe, lo segnerà per sempre. Anche se più volte si è parlato di un possibile intreccio amoroso con la governante Manuela verso cui il Godoy proverà inizialmente un certo interesse, l'uomo non riuscirà a dimenticare la Pèrez alla quale si sentirà sempre legato.