Ieri sera mercoledì 20 maggio è andata in onda in Spagna l'ultima puntata della soap opera spagnola "Il Segreto". In quest'ultimo appuntamento non sono mancati i colpi di scena, in quanto i telespettatori hanno assistito alla morte di Francisca Montenegro, Raimundo Ulloa e di tutti gli altri personaggi che abitavano il paesino di Puente Viejo. Invece, Marta e Adolfo sono scappati via dal paesino spagnolo e quindi si sono salvati così come Rosa e la madre che sono state rinchiuse in manicomio.

Rosa è stata rinchiusa in un manicomio insieme alla madre

Nell'episodio finale de "Il Segreto", tutti i nodi o quasi sono venuti al pettine.

In particolare, Rosa ha cercato di incastrare suo marito per l'omicidio di Ramon che in realtà è stato ucciso da sua madre Begoña. Poi, la ragazza ha confessato di aver sposato suo marito con l'inganno, facendogli credere di aspettare un bambino da lui.

Don Ignacio è stato costretto a rinchiudere sua figlia in un manicomio austriaco insieme alla madre che si è macchiata del delitto del marito di Marta. Poco prima del trasferimento nella clinica, Rosa ha compiuto un ultimo gesto folle: ha preso in ostaggio sua sorella Carolina, salvo poi essere fermata dalla madre. Intanto, Marta e Adolfo hanno deciso di fuggire insieme dal paesino spagnolo.

Jean Pierre ha ucciso il marito di Isabel

Intanto, Emilia ha confessato a Marcela di essere tornata a Puente Viejo, in quanto ha una malattia terminale e vuole morire senza informare nessuno dei suoi familiari.

Nonostante ciò, la Del Molino ha raccontato a suo marito delle condizioni di salute della madre. Nel frattempo, Isabel ha scoperto di essere sempre stata ingannata dal suo amante Jean Pierre, in quanto ha ucciso suo marito. Poco dopo la Marchesa ha chiesto scusa al Solozobal per le guerre inutili di questi anni e i due hanno pensato che magari un giorno potranno anche stare insieme.

Don Filiberto ha fatto esplodere Puente Viejo

Intanto, sul finale della puntata Don Filiberto ha fatto esplodere l'intero paesino spagnolo, causando la morte della maggior parte dei protagonisti, tra cui l'Ulloa e la Montenegro. Successivamente, la Matrona ha spiegato attraverso la sua voce narrante che il vero segreto di Puente Viejo sta nel grande amore vissuto con suo marito.

Infatti, a distanza di molti anni i coniugi si sono riuniti da spiriti nella loro casa e hanno attraversato insieme la porta, consapevoli che nulla potrà più separarli. Infine, Donna Francisca ha ricordato attraverso alcuni flashback tutte le persone che ha conosciuto, gli amici e anche i suoi nemici, a partire da Pepa, di cui non si è risolto il mistero della sua scomparsa, dopo aver dato alla luce Bosco.