Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Raimundo Ulloa inizierà ad avere delle reazioni ad alcune domande e potrebbe uscire dallo stato vegetativo in cui si trova grazie all'aiuto di sua moglie Francesca Montenegro. Invece, Matias Castaneda scoprirà che sua madre Emilia gli avrà mentito sul motivo per cui è tornata a Puente Viejo.

Le condizioni di salute dell'Ulloa miglioreranno

Nelle puntate in onda in Spagna la prossima settimana, Rosa Solozobal apparirà più tranquilla e si scuserà con Adolfo De Los Visos per l'atteggiamento avuto nell'ultimo periodo e gli prometterà di cambiare. Invece, la domestica Manuela verrà minacciata dalla sorella minore con delle forbici, mentre Emilia capirà che tra il sindaco del paesino spagnolo e suo figlio c'è stato del tenero. Proprio per questo motivo, Matias racconterà a sua madre di aver tradito la moglie un volta uscito di prigione.

Intanto alla Casona, Donna Begona criticherà la domestica per l'atteggiamento avuto con suo marito e le sue figlie, poi la spingerà dalle scale e le farà perdere conoscenza. Poco dopo, la Matrona farà alcune domande a suo marito e gli dirà di rispondere con un battito di ciglia. L'Ulloa farà quindi capire a sua moglie di amarla e la donna sarà felicissima.

Il Castaneda scoprirà che sua madre gli ha mentito

Marta andrà a chiamare subito un medico, in quanto constaterà che Manuela non sarà morta nell'incidente, con grande dispiacere della moglie di Ignacio Solozobal. Poco dopo, quest'ultimo comunicherà alle figlie che la serva sarà in gravi condizioni, mentre Begona temerà che la donna, se dovesse riprendersi, la possa denunciare per tentato omicidio.

Successivamente, Matias scoprirà che sua madre ha mentito sul suo ritorno a Puente Viejo, dopo aver letto una notizia comparsa sul giornale, così sia lui che Marcela inizieranno a dubitare di Emilia.

Invece, Adolfo dirà a sua madre che non tornerà a vivere da lei, inoltre confesserà a Tomas che Ramon maltratta sua moglie e lui dovrà restare alla Casona per proteggerla.

Begona dirà che Manuela è innamorata di Ignacio

Begona spiegherà a sua figlia Rosa che la domestica è da sempre segretamente innamorata di suo marito e per questo la vorrà uccidere. La donna quindi andrà nella camera da letto di Manuela per ucciderla, ma la serva aprirà gli occhi appena in tempo.

Invece, Isabel scoprirà che Raimundo avrà iniziato a reagire ad alcuni stimoli e non sarà per niente felice. Nel frattempo, il Castaneda discuterà con sua madre, che gli dirà ancora una volta di essere tornata nel paesino spagnolo solo per suo padre.

Ovviamente, questa spiegazione non convincerà per niente Matias.