Dopo ben nove anni di trasmissione televisiva, la soap opera spagnola Il Segreto volge al termine. Si tratta di una notizia a cui i fan si erano già abituati, tuttavia, genera sempre un po' di rammarico il rimuginarci su. In queste ore, però, sulla pagina Instagram di Gruppoboomerang è apparso un post nel quale è annunciato il finale di stagione della soap opera.

Stando a quanto emerso da tale annuncio, l'ultima puntata de Il Segreto verrà trasmessa il 19 maggio. La bella notizia, però, riguarda il fatto che la produzione ha deciso di regalare ai telespettatori l'ultimo appuntamento in prima serata assoluta.

Quando andrà in onda l'ultima puntata de Il Segreto e come

La soap opera spagnola Il Segreto ha sempre avuto un enorme successo, sia in Spagna sia in Italia. In media, i telespettatori sono stati 1,6 milioni. Ad ogni modo, dopo dodici stagioni e ben 2.300 episodi, la produttrice Aurora Guerra ha deciso di chiudere i battenti. I fan, però, sono stati informati del fatto che il finale di stagione sarà caratterizzato da una serie di colpi di scena che faranno sicuramente piacere a tutti i telespettatori più affezionati. Tale episodio andrà in onda martedì 19 maggio direttamente in prima serata. Gli autori hanno pensato di fare questo piccolo regalo ai loro pubblico dedicando un'intera serata alla messa in onda della puntata.

Il penultimo appuntamento, invece, verrà regolarmente trasmesso di pomeriggio il giorno venerdì 15 maggio.

I commenti dei telespettatori

I telespettatori italiani, però, possono stare ancora un po' tranquilli. A causa della distanza temporale che intercorre tra le puntate andate in onda in Spagna e quelle che vanno in onda in Italia, qui ci vorrà ancora un po' di tempo prima di salutare per sempre gli abitanti di Puente Viejo.

In ogni caso, subito dopo l'annuncio su Instagram in merito all'ultima puntata de Il Segreto, tutti i follower più appassionati si sono accinti al di sotto del post per commentare. In molti hanno voluto manifestare tutto il loro dissenso e rammarico per la decisione di chiudere i battenti in modo così anticipato e inaspettato.

Altri, invece, si sono limitati a mettere dei cuori spezzati.

Ipotesi sul finale di stagione

Per il momento c'è molta reticenza in merito a quello che verrà trasmesso nell'ultima puntata della soap. Ad ogni modo, sul web si è molto parlato dell’ipotesi che possa, finalmente, essere svelato il mistero di Pepa e Tristan. La fanciulla, infatti, perse la vita, ma il suo corpo non fu mai più ritrovato. Per tale motivo, è molto probabile che ci sia un segreto oscuro celato dietro questo triste avvenimento. Ad ogni modo, per scoprire tutto con certezza non ci resta che attendere la puntata del 19 maggio.