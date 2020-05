Arrivano le anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, meglio nota in patria con il titolo di El secreto di Puente Viejo. Le trame degli episodi che andranno in onda dal 25 al 30 maggio gireranno tutte intorno alle manovre di Isabella per acquisire nuove proprietà per conto di Francisca, alle sofferenze d'amore che patirà Adolfo dopo aver visto Marta baciare un altro uomo e ai problemi coniugali di Matias e Marcela.

Raimundo parte per Malaga

Le anticipazioni de Il Segreto ci segnalano che Marta mentirà a Rosa per spingerla a non dare più appuntamento ad Adolfo. Nel frattempo, Rodolfo si impegnerà a studiare la miglior offerta possibile da proporre ad Isabella per convincerla a vendergli la miniera.

Raimundo partirà alla volta di Malaga nella speranza di riuscire a trovare lì Francisca. Alla miniera, Inigo temerà l'inizio di un nuovo sciopero da parte degli operai quando uno di loro si ferirà accidentalmente sul lavoro. Isabella acquisterà la villa di Ignacio per conto di Francisca per poi rifiutarsi di vendere la miniera ai Solozabal. Dolores presenterà la sua nipotina Belen a tutti gli abitanti di Puente Viejo, mentre Matias cercherà di reprimere la sua attrazione per Alicia in modo da salvaguardare il suo matrimonio con Marcela.

Encarnacion schiaffeggia la figlia

Manuela rivelerà a Carmela che Adolfo ha lasciato Rosa per amore di un'altra donna di cui non si conosce l'identità. Encarnacion schiaffeggerà Alicia quando verrà a sapere da lei stessa che ha una relazione clandestina con Matias.

Poco dopo, Marta bacerà Ramon sotto gli occhi di Adolfo. Sconvolto dalla visione della donna amata fra le braccia di un altro, il figlio della Marchesa deciderà di affogare le sue pene d'amore in una bisca clandestina. Temendo però di perdere Marta, Adolfo si recherà alla villa e le farà una vera e propria dichiarazione d'amore.

Ignacio proseguirà i preparativi per il trasferimento della sua famiglia a Bilbao, mentre Antonita inizierà a preoccuparsi quando Francisca deciderà di lasciare La Habana. Più tardi, Alicia inizierà a sospettare che Matias non abbia gettato nel fiume le armi che gli avevano consegnato i rivoltosi. Dopo la partenza di Belen e Hipolito, Dolores concentrerà tutte le sue forze per trovare un modo per non pagare la multa che ha ricevuto per la vendita illegale di tabacco.

Tomas andrà a cercare Adolfo nella bisca che frequenta, riuscendo così a salvarlo da una rissa in cui era coinvolto. Carolina chiederà aiuto ad Ignacio quando riceverà una strana lettera da Pablo. Nel corso della festa organizzata dal padre per salutare i suoi dipendenti, Rosa si recherà a La Habana per cercare di sedurre Adolfo.