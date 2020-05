Numerose novità nelle puntate de Il Segreto in programmazione la prossima settimana su Canale 5, dall'1 al 6 giugno. Le anticipazioni annunciano che la marchesa Isabel (Silvia Marsò) consegnerà a Matias una lista dei lavoratori che intende licenziare. Infatti, Tomas e Adolfo inizieranno ad avere paura di ritorsioni. Marcela Del Molino, invece, cercherà di recuperare il suo matrimonio con Matias Castaneda.

Il Segreto, spoiler dall'1 al 6 giugno: Isabel contro i lavoratori, i suoi figli temono ritorsioni

Le trame delle puntate de Il Segreto, in programma da lunedì 1° a sabato 6 giugno 2020 su Canale 5, rivelano Ignacio non riuscirà a indurre Isabel a trovare un accordo con i lavoratori.

Successivamente, la marchesa domanderà a Francisca alcuni suggerimenti su come agire. Infatti, la donna prenderà in considerazione il suggerimento della Montenegro, tant'è che farà avere a Matias (Ivan Montes) una lista con alcuni nomi dei minatori che ha intenzione di licenziare se non rientrano a lavoro. Intanto, Tomas e Adolfo proveranno a far ragionare la loro mamma, in quanto come Inigo temono l’innescarsi di altre ritorsioni. Il giovane Castaneda, invece, si confronterà con Alicia per poi comunicare cosa sta accadendo a Cosme e gli altri lavoratori. Quest'ultimi, dunque, decideranno di rientrerare a lavoro impauriti dai ricatti della loro titolare. Rosa (Sara Sanz) continuerà a sperare che Adolfo trovi una soluzione e che Ignacio venga obbligato ad accettare la loro storia d'amore.

Inconsapevole di ciò che è accaduto tra il 'marchesino' e sua figlia, il Solozabal sceglierà di annullare il suo trasferimento a Bilbao.

Marcela cerca di salvare il suo matrimonio con Matias

Le nuove puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana (dall'1 al 5 giugno) raccontano che Marcela (Paula Ballestreros) chiuderà definitivamente la sua relazione clandestina con Tomas (Alejandro Vergara).

A tal proposito, la Del Molino spronerà Matias a dare un’altra occasione al loro matrimonio per il bene della piccola Camelia. Intanto, Dolores inizierà a chiudere il suo emporio dopo la mezzanotte per permettersi di pagare la contravvenzione che ha ricevuto. Encarnacion, al contrario, proverà a conquistarsi la fiducia di Alicia, ma otterrà scarsi risultati.

Galvez farà sapere a Isabel che la Villa non è più in vendita, visto che Ignacio (Manuel Regueiro) resterà a Puente Viejo. Per finire, Rosa racconterà a suo padre che lei e Adolfo sono fidanzati, tant'è che non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui. Ricordiamo ai telespettatori che è possibile recuperare tutte le puntate della telenovela in replica streaming online, accedendo al sito ufficiale Mediasetplay.