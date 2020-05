Due ex concorrenti della quarta edizione del GF Vip, ieri sera hanno scatenato una vera e propria polemica nella nota trasmissione Live - Non è la D’Urso. Si tratta di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che si sono innamorati sotto i riflettori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il figlio di Eleonora Giorgi e l’influencer siciliana hanno infastidito Barbara D’Urso, per aver fatto credere ai telespettatori che non si erano ancora incontrati.

La nota conduttrice nella puntata di Pomeriggio 5 del 25 maggio 2020 non poteva non menzionare il caso di Paolo e Clizia, che in poco tempo è diventato virale sul web.

Barbara D’Urso ha accettato le scuse della coppia, ma ancora una volta ha affermato: “Se avessi saputo prima avrei organizzato la cosa in maniera differente”.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fingono di non essersi rivisti

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex protagonisti del GF Vip 4 ieri sera hanno fatto una figuraccia in diretta televisiva. Il figlio di Eleonora Giorgi e l’influencer sarda dopo aver intrapreso una relazione sentimentale nella casa più spiata dagli italiani, non si sono potuti riabbracciare a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. I due ex gieffini dopo aver trascorso la quarantena separati si sarebbero dovuti ricongiungere nel programma Live - Non è la D’Urso, domenica 24 maggio 2020.

L’ex assistente di Forum e la Incorvaia non appena si sono collegati con Barbara D’Urso dalla spiaggia della Scala dei Turchi, hanno ribadito ancora una volta di non vedersi dallo scorso 24 febbraio.

La padrona di casa ha spiazzato i due ex gieffini, quando ha esordito di aver appreso tramite una notizia che si sono già visti.

A questo punto l’ex moglie di Francesco Sarcina e il Ciavarro hanno ammesso di essersi incontrati il giorno precedente per un servizio fotografico, e si sono scusati dicendo: "Non ci vedevamo da tre mesi ma è vero, ieri abbiamo fatto questa trasgressione". La presentatrice ha fatto capire di non aver gradito la messinscena dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, visto che senza mezzi termini ha affermato: "Ci sono rimasta male.

Mi sembra di prendere in giro il pubblico".

Barbara D’Urso accetta le scuse della coppia nata al GF Vip 4

Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la famosa conduttrice napoletana è tornata a parlare di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La D’Urso ha fatto capire di aver perdonato i due ex gieffini, nonostante nelle scorse ore non ha nascosto la sua delusione. Dopo aver precisato di fare il tifo per la coppia nata al Grande Fratello Vip 4, la presentatrice ha aggiunto: “Non voglio più commentare quello che è successo ieri sera. È inutile polemizzare. Sono stati ingenui”. Nel contempo il figlio di Massimo Ciavarro e la web influencer hanno continuato a dimostrare di amarsi sempre di più, pubblicando sui social un video in cui ballano allegramente.