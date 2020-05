Davide Basolo potrebbe essere davvero Alchimista. Diversi i nomi collegati al misterioso corteggiatore di Uomini e donne, ma questa volta gli indizi sono davvero tanti. Un amico del barman ligure ha confermato a Amedeo Venza che molte sono le coincidenze con Alchimista. "Lavoro a Formentera, età e tatuaggi coincidono" ha rivelato il ragazzo all'influencer. Ma c'è di più. Nelle scorse ore anche la ex fidanzata di Davide Basolo è intervenuta sulla vicenda, pubblicando su Instagram una storia che confermerebbe l'indiscrezione. 'Per me una certezza dal primo momento. In bocca al lupo' è l'augurio che la ragazza ha condiviso sul social, inserendo un'immagine inequivocabile che collegherebbe Davide a Alchimista.

La ex del presunto Alchimista

Ieri, venerdì 8 maggio, la ex fidanzata di Davide Basolo, indicato da molti come il presunto Alchimista, ha condiviso su Instagram una storia che pare confermare i rumors sul misterioso corteggiatore. "Per coloro che avevano dei dubbi oggi sarà una scoperta - scrive la ragazza - Per me invece è stata una certezza dal primo momento. In bocca al lupo". Sotto la frase, poi, la donna ha postato l'inconfondibile immagine della maschera di Dalì, la stessa usata dall'Alchimista per celare la sua identità. La storia postata dalla giovane sembra non lasciare ampio margine di interpretazione e l'influencer Amedeo Venza, ripubblicandola sul suo profilo, ha aggiunto: 'Caso Alchimista (Davide).

Arriva l'in bocca al lupo della ex'.

L'ultima storia risale a 3 anni fa

Stando a quanto riportato su Ig da Amedeo Venza, l'ultima storia di Davide Basolo risalirebbe a circa tre anni fa. L'influencer ha condiviso una foto risalente a settembre 2017 che ritrae il giovane baciare in mare una ragazza. L'immagine è stata pubblicata dal barman ligure con una dolce dedica.

"Sei la mia vita. Sei la mia gioia. Sei la mia complice, la mia metà, o meglio, l'intero che sommato al mio mi fa sentire a casa ovunque io sia. Grazie di esistere e di amari così". Queste le parole che il presunto Alchimista ha dedicato alla sua ex.

Tutti gli indizi portano a Davide Basolo

La storia Ig postata dalla ex di Davide Basolo è solo l'ultimo tassello delle indiscrezioni che vedono in lui il presunto Alchimista.

A confermare la somiglianza tra il barman ligure e il corteggiatore di Giovanna Abate ci ha pensato anche un amico del giovane che, contattato da Amedeo Venza, ha rivelato esserci non poche coincidenze. Ad accomunare Davide e Alchimista ci sarebbero il lavoro a Formentera, l'età (26 anni) e i tatuaggi. Il giovane, infatti, ha tatuato una corona d’alloro sulla mano e il segno zodiacale della bilancia sull'indice della mano sinistra, gli stessi tatuaggi che si vedono in alcuni video dell'Alchimista. Il corteggiatore, nei filmati trasmessi da Uomini e Donne, indossa sempre dei guanti per coprire le mani ma, osservando bene, è possibile intravedere gli stessi tatuaggi di Basolo e, peraltro, nelle stesse parti del corpo.