Paulo Dybala la scorsa settimana ha ripreso ad allenarsi alla Continassa dopo aver ottenuto la doppia negatività al tampone del Coronavirus. L'argentino ha avuto la Covid-19 per 46 giorni e finalmente si è lasciato alle spalle questa brutta avventura. In queste settimane difficili, al fianco di Paulo Dybala c'è sempre stata la sua fidanzata Oriana Sabatini. Anche la ragazza ha avuto il Coronavirus, ma fortunatamente ha avuto sintomi più lievi rispetto al compagno. Nelle ultime ore, la mamma di Oriana Sabatini è intervenuta nella trasmissione radiofonica "Agarrate Catalina" su Once Diez. Nel suo intervento Catherine Fulop ha parlato proprio del futuro di sua figlia e della sua storia con Paulo Dybala. La donna ha confidato che Oriana Sabatini vorrebbe mettere su famiglia proprio con l'attaccante della Juventus.

Dybala è a Torino con la sua Oriana

In questi mesi così particolari, Paulo Dybala ha avuto costantemente al suo fianco la sua fidanzata Oriana Sabatini e insieme hanno anche affrontato la battaglia contro il Coronavirus. La coppia adesso ha finalmente terminato l'isolamento domiciliare e l'attaccante della Juventus ha ripreso ad allenarsi alla Continassa. Quando Dybala torna a casa, però, trova ad attenderlo la sua Oriana. La coppia avrebbe anche importanti progetti futuri, come ha rivelato la mamma della bella Argentina: infatti, Catherine Fulop ha spiegato che Oriana Sabatini negli ultimi mesi ha preso in mano le redini della sua carriera ed ha lanciato due videoclip. Però la suocera di Dybala ha anche spiegato che sua figlia ha altri obiettivi: "Io capisco che gli obiettivi non sono uguali per tutti e per lei il suo obiettivo è quello di formare una famiglia e dare qualche concerto di tanto in tanto", ha rivelato la mamma di Oriana Sabatini.

Dunque, la ragazza ha voglia di diventare mamma e di formare una famiglia con l'attaccante della Juventus. Catherine Fulop ha anche sottolineato che per il momento preferirebbe che Dybala e Oriana non diventino genitori, però i due ragazzi hanno voglia di allargare la famiglia, nonostante abbiano molte cose da fare come ad esempio viaggiare.

La mamma di Oriana comunque accoglierebbe di buon grado la possibilità di diventare nonna. Infatti, la donna ci ha tenuto a far sapere che l'idea che sua figlia e Paulo Dybala pensino di allargare la famiglia le ha dato molta gioia.

Dybala lavora al JTC

Paulo Dybala, in attesa di realizzare i suoi progetti privati è concentrato totalmente sul suo lavoro.

Infatti, anche questa mattina, il numero 10 della Juventus ha varcato i cancelli della Continassa per svolgere una seduta individuale. Dybala sta lavorando intensamente per ritrovare la forma migliore dopo il Coronavirus. L'argentino, ormai, sta bene e non vede l'ora di riprendere a fare sul serio insieme ai suoi compagni di squadra.