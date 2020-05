Domenica 24 maggio andrà in onda su Rai 1 l'ultima puntata della Serie TV "L'allieva 2". In attesa della terza stagione, che dovrebbe essere trasmessa nel 2021, grande successo di ascolti pure per le repliche della fiction, che è stata seguita sempre da una media di 4 milioni di spettatori. Secondo le trame tv, nell'ultima puntata Alice e Claudio chiariranno tutte le proprie incomprensioni, ma saranno sconvolti dalla notizia dell'attentato mafioso ai danni del Pm Einardi.

Trama dell'undicesimo episodio: 'Omega come omicidio'

Il 24 maggio sarà trasmesso il finale della seconda stagione della serie tv "L'allieva 2".

Nell'undicesimo episodio dal titolo "Omega come omicidio", Claudio annuncerà ad Alice di voler conoscere i suoi genitori, ma la loro atmosfera felice verrà interrotta quando due ragazzi su una moto spareranno all'indirizzo del vicequestore Calligaris. Il Pm Einardi sarà convinto che quei colpi erano destinati a lui, in considerazione delle indagini sui rifiuti illeciti che sta portando avanti.

Alice indagherà e scoprirà che la mattina dell'attentato, il vicequestore si trovava in un bar in attesa di incontrare qualcuno. Inoltre l'allieva noterà, in un negozio vicino al bar, dei guanti che riconoscerà come quelli usati dagli attentatori. La Allevi capirà che il figlio di Ornella, una vecchia amica di Calligaris, era un chimico e che il negozio era una copertura per i propri traffici di droga.

La polizia intuirà quanto successo e arresterà gli attentatori. Intanto Claudio e Alice si allontaneranno sempre di più, anche a causa dell'intesa che si creerà tra la ragazza e Arthur. L'episodio si concluderà con Calligaris che si risveglierà.

La trama del dodicesimo episodio: 'Corsa cieca'

Nel dodicesimo episodio, dal titolo "Corsa cieca", Alice e Claudio saranno impegnati nella risoluzione dell'omicidio di Vittorio Bracciali, un allenatore di atletica.

L'unica testimone sarà un'ipovedente che si chiamerà Gabriella. Tra gli indiziati ci sarà pure Nora Filangeri, che la vittima aveva smesso di allenare per dedicarsi esclusivamente a Gabriella. Durante il corso delle indagini verrà alla luce la verità: ad uccidere Vittorio è stata Gabriella, che lo ha spinto violentemente a terra, dopo che l'uomo le aveva annunciato l'intenzione di non voler più allenare in quanto voleva recuperare il rapporto con la figlia.

Intanto Alice verrà a sapere che Claudio vorrà accettare la cattedra a Baltimora e sarà sempre più confusa, in particolare dopo un bacio con Arthur. La Allevi deciderà di lasciare Claudio, proprio quando l'uomo aveva deciso di sposarla. Nel frattempo all'istituto si terrà una serata di gala, nel corso della quale sarà annunciato il nome del nuovo direttore: si tratterà della Professoressa Andrea Mames. Intanto Alice troverà una lettera di Claudio, in cui le annuncerà la partenza per gli Stati Uniti. La ragazza si recherà in aeroporto e gli chiederà di restare con lei. Il Conforti acconsentirà alla richiesta della giovane e i due si baceranno, poco dopo saranno sconvolti dalla notizia di un grave attentato compiuto nei confronti del Pm Einardi [VIDEO].

Chi non potrà seguire l'ultima puntata in occasione della messa in onda tv su Rai 1, avrà la possibilità di rivedere la replica su Raiplay, la piattaforma online della rete Rai.