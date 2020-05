Il principe Harry e Meghan Markle si sono sposati il 19 maggio 2018. Una data importante, che la famiglia reale britannica non potrà scordare facilmente. Le nozze sono state celebrate nella cappella di San Giorgio presso il castello di Windsor, nel corso di una giornata calda, con un sole accogliente. L'attrice, ex interprete di Suits, ha sicuramente scombussolato l'etichetta di Buckingham Palace. In effetti, sono passati due anni da quelle nozze da favola e molte cose sono cambiate all'interno della royal family, in primis il rapporto tra Harry e suo fratello William.

Tabloid e testate di Gossip (sia cartacee che online) hanno notato come i due, inizialmente molto uniti, abbiano avuto un distacco notevole negli ultimi mesi, tanto da prendere strade completamente diverse.

Al momento, i rapporti tra Harry e Meghan e i Windsor sono incerti; si parla di ulteriori tensioni. Guarda caso, la Markle e suo marito non hanno ricevuto nessun augurio ieri da Buckingham Palace per il secondo anniversario delle loro nozze. Un silenzio imbarazzante, se non grave, che fa molto preoccupare gli esperti della famiglia reale inglese, in quanto si teme una nuova rottura.

Meghan Markle: festeggiamenti in sordina per il suo anniversario

Meghan Markle è sposata con il principe Harry da oramai due anni. Le nozze si sono svolte il 19 maggio 2018. Sappiamo come il comportamento del tutto anticonformista di Meghan, rispetto alla dura etichetta della famiglia reale inglese, abbia suscitato polemiche da parte dell'opinione pubblica.

Sembrano essersi create nuove tensioni tra gli ex duchi del Sussex e Buckingham Palace, in quanto nessuno da Londra avrebbe inviato ai genitori del piccolo Archie gli auguri per il secondo anniversario delle loro nozze. Si teme che si siano create nuove fratture nei rapporti. Potrebbero esserci ancora dei risentimenti da parte della regina Elisabetta (e non solo) nei confronti di suo nipote e della moglie di questi.

Si sa, del resto, come la Megxit abbia creato non pochi grattacapi a Elisabetta. Una questione spinosa, che ha caratterizzato i primi mesi di questo 2020. L'anniversario di matrimonio è stato festeggiato in sordina da Harry e Meghan, all'interno di una villa sita a Los Angeles, senza nessun invitato.

Possibili nuove tensioni con la famiglia reale inglese

Pare calata una nuova ondata di gelo sul rapporto tra Harry e Meghan da una parte e la famiglia reale britannica dall'altra. Eppure, sembrava che nel corso dell'emergenza da Coronavirus, ci fosse stato un riavvicinamento. Ora, secondo le ultime voci di corridoio, ci sarebbe stato un nuovo allontanamento. Nessuno dei canali ufficiali di Buckingham Palace avrebbe speso del tempo ad inviare un formale messaggio di auguri alla coppia. Silenzio totale da Elisabetta, da William e dalla sua consorte Kate Middleton. L'indizio che comproverebbe una nuova rottura dei rapporti tra le due parti sarebbe il fatto che in questi giorni Clarence House abbia ricordato, tramite opportuni tweet, tutte le importanti celebrazioni che sono state soppresse o posticipate a causa della pandemia, ma nessun riferimento all'anniversario di matrimonio dei due ex duchi.

Il mistero continua.