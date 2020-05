Miriana Trevisan ha fatto chiarezza su un ipotetico ritorno di fiamma con Pacifico Settembre in arte Pago. Attraverso alcune Instagram Stories, la showgirl ha precisato che tra lei ed il suo ex marito non c'è alcun flirt in corso. I due ex coniugi hanno bel rapporto solamente per il bene del loro bambino.

In seguito all'intervista di Miriana Trevisan rilasciata al settimanale Nuovo, alcuni fan hanno ipotizzato che dietro l'addio di Pago e Serena Enardu ci sia stato lo zampino dell'ex moglie del cantautore sardo. Sembra, però, che non sia andata affatto così: Pacifico Settembre e Serena Enardu si sono lasciati perché non sono riusciti ad accantonare gli scheletri del passato.

Miriana Trevisan mette a tacere i rumors

Nelle scorse ore le dichiarazioni di Miriana Trevisan erano diventate virali: "Tra me e Pago è tornato il sereno. Lui ha pure dormito a casa mia". A scanso di equivoci, l'ex ragazza di Non è la Rai, attraverso alcune Instagram Stories ha ritenuto necessario fare delle precisazioni: "Cari, le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa". Poco dopo l'ex velina ha aggiunto: "Tra noi c'è solo un rapporto gentile". Infine la diretta interessata ha lanciato l'hastag 'Leviamo ogni dubbio'.

Insomma, tutti coloro che già sognavano una reunion tra Pago e la showgirl dovranno ricredersi. La coppia è rimasta in ottimi rapporti non solo perché tra loro c'è un rispetto reciproco, ma anche per via del loro primogenito.

Per chi non lo sapesse, dal matrimonio di Miriana e Pacifico è nato Nicola che oggi ha 11 anni. D'altronde, la coppia in passato era già stata protagonista di un ritorno di fiamma, ma le cose non sono andate affatto come speravano entrambi.

La frecciatina di Serena all'ex Pago

Mentre Pacifico Settembre continua a restare in silenzio, Serena Enardu è un fiume in piena.

Dopo aver annunciato l'ennesima crisi con l'ex gieffino, la 43enne sarda avrebbe lanciato una nuova stoccata a Pago.

Attraverso alcune Instagram Stories, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe accusato il suo ex di non voler affrontare i problemi: "Bisogna avere voglia di cambiare di fare delle cose, perché sennò le cose rimangono come sono".

In merito a quest'ultima affermazione, Serena Enardu ha riportato l'esempio dei contatori presenti in una casa: se nessuno ha mai il coraggio di cambiargli posto, rimarranno a vita fermi.

Per il momento, Pago e Serena sembrano essere lontanissimi. Non è chiaro se nei prossimi giorni la crisi rientrerà, oppure la coppia sia arrivata davvero al capolinea. L'unica cosa certa è che la 43enne di Cagliari ha confidato di entrare poco sui social, perché vedere dei post dedicati a lei e Pacifico è come ricevere una pugnalata.