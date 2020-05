Fervono i lavori per la stagione estiva 2020 e in queste ore sono state diffuse le prime anticipazioni sui palinsesti Rai e Mediaset del mese di giugno. Dopo lo stravolgimento della programmazione delle ultime settimane, saranno tante le produzioni televisive del daytime che proseguiranno il loro appuntamento anche a giugno. In prime time, invece, spazio al ritorno di Temptation Island con Filippo Bisciglia mentre su Rai 1 torneranno le repliche de Il Giovane Montalbano.

I palinsesti Rai del mese di giugno: Marco Liorni al posto di Eleonora Daniele

Nel dettaglio, partendo dalle anticipazioni dei palinsesti Rai per il mese di giugno 2020, possiamo svelarvi che al mattino al posto di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele andrà in onda un'edizione mattutina di Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni, che proseguirà il suo appuntamento anche al sabato pomeriggio.

Anche La Vita in diretta con la coppia Lorella Cuccarini-Alberto Matano andrà avanti per tutto il mese mentre in access prime time proseguiranno le repliche de I Soliti Ignoti con Amadeus. Per quanto riguarda il prime time, invece, su Rai 1 va segnalato il ritorno in replica della fiction Il Giovane Montalbano con Michele Riondino mentre al giovedì, al termine delle puntate inedite di Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci, torneranno le repliche di Che Dio ci aiuti 5.

Al venerdì sera, invece, ritroveremo Carlo Conti al timone di un nuovo varietà dedicato al mondo delle classifiche mentre al sabato sera verranno ritrasmessi degli show in replica.

Mediaset, le novità dei palinsesti di giugno: debutta una nuova soap turca con Can Yaman

Per quanto riguarda, invece, i palinsesti Mediaset del mese di giugno 2020 le anticipazioni rivelano che su Canale 5 tornerà in onda l'appuntamento in prime time con Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

La nuova stagione è prevista al giovedì sera.

Sempre su Canale 5, debutterà in daytime una nuova soap opera turca con protagonista Can Yaman: dopo il grande successo di Bitter Sweet, questa volta sarà trasmessa la serie dal titolo "Erkenci Kus". che andrà in onda al posto di Uomini e donne. In preserale, invece, proseguirà per tutto il mese di giugno l'appuntamento con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis.

Barbara D'Urso sarà per tutto il mese al timone di Live - Non è la D'Urso così come proseguiranno le repliche di Tu si que vales e Ciao Darwin. Su Italia 1, invece, proseguirà la messa in onda de Le Iene per tutto il mese di giugno mentre su Rete 4 sono confermati i talk show politici: da Quarta Repubblica a Fuori dal Coro con Mario Giordano.