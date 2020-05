Un' ex protagonista indiscussa della quarta edizione del GF Vip continua ad essere al centro del Gossip, nonostante il reality show sia finito da più di un mese. Si tratta di Antonella Elia, che di recente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi al fianco del compagno Pietro Delle Piane. L’ex gieffina ha avuto la possibilità di rispondere a tutte le critiche che ha ricevuto durante la permanenza nella casa di Cinecittà.

A sorprendere è stato l’annuncio fatto da Pietro Delle Piane che ha dichiarato di essere pronto a pronunciare il fatidico ‘sì lo voglio’. L’attore ha dimostrato di avere le idee abbastanza chiare, visto che senza mezzi termini ha fatto presente all’ex valletta di Mike Bongiorno di voler diventare suo marito al più presto possibile.

L’ex protagonista della soap ‘Un Posto al sole’ si è espresso alla seguente maniera: “Voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno”.

Antonella Elia replica alle critiche ricevute quando si trovava al GF Vip

Antonella Elia è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate del GF Vip 4. La popolare showgirl torinese di recente si è raccontata ai microfoni del magazine Chi sull’ultimo numero in edicola, insieme al compagno Pietro Delle Piane. Per iniziare l’ex gieffina si è soffermata a parlare dell’esperienza vissuta nella casa più seguita dagli italiani, ribadendo di essere rimasta delusa da coloro che considerava amici per averla attaccata quando lei si trovava nel reality.

Le seguenti sono state le parole pronunciate dall’ex valletta di Mike Bongiorno e indirizzate a chi le ha puntato il dito contro senza motivo: “Ho capito che nel mondo dello spettacolo non esistono affetti”.

Inoltre la Elia, per l’ennesima volta, ha fatto sapere di non aver gradito per niente le forti dichiarazioni espresse da Enrica Bonaccorti nei suoi confronti, precisando che si è accanita su di lei considerandola una persona immatura invece di mostrarsi comprensiva.

Pietro Delle Piane deciso a sposare l’ex gieffina

Non si è fatto attendere l'intervento di Pietro Delle Piane, che ha specificato che andava nello studio del Grande Fratello Vip per prendere le difese della sua fidanzata. A questo punto l'attore cosentino ha fatto sapere di essere pronto a fare il grande passo con Antonella Elia: "Se non mi sposa la lascio perché vivo così intensamente che penso sempre che non vivrò tantissimo".

Dopo l’inaspettata dichiarazione di Pietro, l’ex volto di ‘Non è la Rai’ ha confidato di essersi resa conto di non voler prendere in adozione un bambino al momento e di fidarsi di meno del genere umano da quando ha partecipato al reality condotto da Alfonso Signorini. Addirittura la Elia ha raccontato di avere degli incubi quando ripensa alla casa di Cinecittà, infatti sogna di fermarsi sempre sull’orlo di un precipizio. Infine l’ex gieffina ha fatto capire di non essere del tutto pronta per crearsi una famiglia, dichiarando: “Io e Pietro non abbiamo mai convissuto e devo conoscerlo sotto questo aspetto. Se va bene la convivenza, tra un anno ci sposiamo”.