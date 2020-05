Nonostante non abbia vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip (la prima classificata è stata Paola Di Benedetto) Adriana Volpe viene considerata da gran parte del pubblico come la vincitrice morale del programma. Ricordiamo che la conduttrice ha lasciato anzitempo il reality per l'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero affetto dal nuovo Coronavirus. L'uomo è poi deceduto. Negli ultimi tempi, però, si è tornato a parlare della presentatrice di Trento per una presunta crisi con il marito Roberto Parli.

L'imprenditore qualche giorno fa ha prontamente replicato a queste voci, definendole semplicemente delle "baggianate".

Adriana Volpe lontana dal marito dopo il GF Vip

Adriana Volpe e Roberto Parli al momento sarebbero distanti. La conduttrice sarebbe a Roma insieme alla figlia Gisele, mentre il marito si troverebbe in Svizzera per degli impegni di lavoro. Questa lontananza ha fatto emergere una serie di indiscrezioni che vedrebbero la coppia in una fase di difficoltà sotto il profilo sentimentale. Il marito della Volpe di recente ha replicato stizzito su Instagram alle voci sul conto suo e della moglie.

Sul suo profilo ufficiale, l'imprenditore ha pubblicato un video di repertorio in cui compare mentre si gode un periodo di vacanza in Sardegna. Si tratta di un filmato all'insegna dei bei ricordi, divulgato per mettere in evidenza le bellezze naturali dell'isola, nella speranza che si possa tornare a visitarla quando sarà superata l'emergenza sanitaria.

Roberto Parli replica a chi ha parlato di una crisi in corso con Adriana Volpe

Nella descrizione del post, Parli ha scritto una dedica al gruppo Facebook che ha voluto condividere con lui il video: "Questo gruppo nasce ai tempi del Covid per condividere, ricordare e raccontare personaggi, storie, foto, video e curiosità di uno dei posti più belli al mondo".

L'uomo, infine, ha voluto ricordare a tutti quanto sia importante in questo periodo rispettare le regole per sconfiggere una volta per tutte l'epidemia.

Nella clip di repertorio, Parli compare senza la moglie Adriana Volpe. Un dettaglio che non è sfuggito ad alcuni follower, i quali hanno interpretato il filmato come un segnale di rottura tra la coppia.

L'imprenditore è intervenuto prontamente per smentire queste indiscrezioni.

"Prima di commentare con baggianate - ha scritto in un commento di risposta - consiglio di leggere bene le mie parole scritte nel post. Sono immagini di repertorio a me dedicate". Il manager infatti ha aggiunto che ha postato il video per sensibilizzare le persone affinché si impegnino al massimo nel dare un contributo concreto alla lotta al virus.