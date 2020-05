Risale a pochi giorni fa la pubblicazione di un numero di Chi contenente le prime dichiarazioni di Serena Enardu e Pago dopo la rottura. L'influencer, indispettita per le affermazioni evasive dell'ex, ha deciso di puntualizzare su Instagram che tra loro non è successo nulla di grave e se il cantante ha lasciato intendere che presto parlerà dei motivi dell'addio, è solo per creare suspense e tenere alta l'attenzione dei media su di sé.

Pago si confida con il settimanale Chi ma Serena non ci sta

Si sta facendo un gran parlare dell'ennesima rottura tra Pago e Serena Enardu: meno di due settimane fa, infatti, i protagonisti dell'ultimo Grande Fratello Vip hanno usato i social network per comunicare ai fan di essersi lasciati.

Se l'influencer si è sfogata più volte su Instagram dopo la separazione dal compagno, quest'ultimo si è confidato soltanto con la rivista di Gossip Chi, che mercoledì scorso ha pubblicato le prime dichiarazioni esclusive del sardo dopo l'addio alla sua storica dolce metà.

Il cantante, però, al giornalista che l'ha intervistato ha detto poco o nulla sulle ragioni che hanno causato il nuovo allontanamento dalla fidanzata: "Lei non sa cosa sia il rispetto. È successa una cosa molto grave, ma per adesso preferisco non dire altro".

Pacifico Settembre, però, ha promesso ai lettori del noto settimanale che prima o poi racconterà la sua versione dei fatti, spiegando nei dettagli cosa è accaduto tra lui e Serena la sera che hanno deciso di chiudere il loro tormentato rapporto d'amore.

La replica di Serena alle parole di Pago sull'addio

Se Pago ha preferito non scendere momentaneamente nei particolari della loro separazione, Serena Enardu alla rivista Chi ha spiegato che lei e il compagno si sono detti addio dopo una brutte lite a cena. Su Instagram, poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che è la mancanza di fiducia una delle cause scatenanti della fine della sua relazione, una relazione che la stessa ha descritto come una "storia malata".

Poche ore fa, però, l'influencer ci ha tenuto a fare delle importanti precisazioni in merito all'intervista che il suo ex ha rilasciato alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

In qualche Instagram Stories, dunque, Serena ha detto: "Ho letto delle c.... mondiali. Si ricama sulle vicende in modo imbarazzante.

Ormai ho capito che i diretti interessati, o chi per loro, usano mezzucci poco chiari per far credere alle persone chissà cosa".

La sarda, inoltre, ha riportato la parte dello sfogo di Pago in cui si lascia intendere che tra loro sia accaduto qualcosa di molto grave, ma che il tutto sarà raccontato a tempo debito dallo stesso protagonista di questa faccenda.

È finita tra Pago e Serena dopo il GF Vip

"Ragazzi, che pa... Non è successo proprio niente, nulla di nulla", ha tuonato Serena Enardu tramite il suo profilo Instagram dopo aver letto l'intervista a suo parere volutamente evasiva che Pago ha rilasciato al settimanale Chi nei giorni scorsi.

"C'è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere", ha aggiunto Serena con tono palesemente polemico.

L'ex protagonista di Temptation Island Vip, dunque, non ci sta che passi il messaggio che la rottura con Pacifico sia stata causata da un suo grave gesto, come invece si è evinto dalle dichiarazioni di lui alla rivista di gossip. Il cantante, infatti, sempre al settimanale di Signorini, ha fatto sapere di essere stato cacciato di casa dall'ormai ex compagna e di dover ricominciare da zero.

L'influencer su quest'ultimo tema non si è ancora esposta, ma sembrano essere tanti i punti sui quali Serena e Pago hanno versioni diverse: dalle motivazioni dell'addio a quello che è successo la sera che hanno deciso di lasciarsi.