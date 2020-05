Serena Enardu e Pacifico Settembre in arte Pago hanno deciso di attivare la funzione domande su Instagram. Tra le varie domande ricevute dalla coppia, un utente ha chiesto se i due avessero in mente di allargare la famiglia. Domanda alla quale i due diretti interessati hanno risposto, negando categoricamente.

Come è ormai noto, Serena e Pago non avevano superato la prova d'amore a Temptation Island Vip. Con l'entrata al Grande Fratello Vip 4 invece, l'ex tronista di Uomini e Donne era riuscita a ricucire il rapporto con il cantautore sardo.

Serena chiude all'ipotesi di avere un figlio

Le domande arrivate all'indirizzo di Serena Enardu e Pago sono state moltissime.

Tra le tante domande ricevute dai due ex gieffini, un utente ha chiesto alla coppia se fossero vere le voci di un terzo figlio.

La 43enne cagliaritana ed il cantautore sardo anziché glissare sulla domanda, senza troppi giri di parole hanno risposto con un netto: "No grazie". Nel futuro dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 si intravede molto amore, ma non un bebè all'orizzonte. Già in passato la coppia aveva trattato questo argomento, dunque non hanno fatto altro che confermare il loro punto di vista.

Ricordiamo che sia l'influencer che il cantautore hanno già un figlio, avuto da precedenti relazioni. Pago e Serena insieme ai loro rispettivi figli, formano già una bellissima famiglia allargata.

Tuttavia questo non esclude che, la coppia in futuro voglia convolare a nozze.

'A me piace stare sui social'

Archiviato il capitolo legato ad un eventuale allargamento della famiglia, Serena Enardu ha parlato dei suoi progetti di lavoro per il futuro.

La fidanzata di Pago ha confessato che prima di entrare al Grande Fratello Vip 4, il suo agente le aveva chiesto se aveva in mente di fare qualcosa di diverso sul piccolo schermo.

Al contrario di quanto di potesse pensare, Serena ha affermato di non essere minimamente interessata alla televisione.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere più propensa a lavorare sui social: “Posso mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio e truccarmi in modo diverso”.

Sebbene la Enardu abbia confidato di preferire il web alla televisione, questo non significa che abbia chiuso le porte al mondo del piccolo schermo. La giovane infatti ha dichiarato: “Se dovesse capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde, lo farò”.

Per restare in tema di televisione, Serena Enardu nei giorni scorsi si è candidata ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5: "Io vorrei propormi perché ho voglia di farmi conoscere". La fidanzata di Pago è convinta che il pubblico non l'abbia conosciuta veramente.