Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono sposati da 25 anni. I due artisti si sono dimostrati uniti anche nel periodo di reclusione a casa che ha rappresentato per loro un momento per riscoprire la passione e le cose semplici, come cucinare insieme.

Simona Izzo e Tognazzi affiatati e complici

La coppia dello spettacolo in questi mesi trascorsi insieme nella propria abitazione ha rafforzato la propria unione. La passione fra i coniugi è stata tanta e non c’è stato un calo di complicità fra i due. Sia dentro al letto che fuori, marito e moglie si sono dimostrati affiatati, anche se le cose un po’ sono cambiate.

Simona Izzo in queste settimane non ha interrotto il suo lavoro, essendo impegnata alla produzione di una fiction Mediaset. Il nuovo progetto che andrà in onda avrà come protagonista una vecchia conoscenza di Simona, Sabrina Ferilli, che aveva già lavorato con lei ne ‘L’amore strappato’.

Simona Izzo sul rapporto con Ricky Tognazzi: “Facciamo l’amore a orari impossibili”

Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi vivono la passione a casa in qualsiasi momento, a tal proposito la Izzo ha affermato: “Facciamo l’amore a orari impossibili” e ha proseguito dicendo che il pomeriggio per loro è migliore come orario. Alle volte Simona e Ricky pensano che queste ‘distrazioni’ tolgano tempo al lavoro e questa cosa per loro è molto eccitante, dal momento che non hanno smesso di lavorare a ‘Cuori d’acciaio’, la fiction in uscita ad aprile su Mediaset.

La Izzo in un’intervista ad un giornale edito da Cairo Editore, ha dichiarato che lei e il marito vivono insieme da 34 anni e sentono molto l’assenza l’uno dell’altro se separati, sentono la mancanza degli affetti più cari in questi mesi, dei colleghi, della troupe con la quale lavorano, ma insieme si bastano.

L’ex gieffina ha scoperto una versione inedita del marito, arrivando a definirlo un perfetto uomo di casa che sa aggiustare anche la lavatrice e sa usare il forno. Ricky Tognazzi ha insegnato in queste settimane alla moglie a fare le marmellata e il pane.

La lunga storia d’amore tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi

La storia d'amore fra Simona e Ricky dura da ben 34 anni. La coppia è sposata da 25 anni e sono al secondo matrimonio entrambi. La Izzo ha avuto un matrimonio precedente, della durata di 3 anni, con il famoso cantante Antonello Venditti, dalla cui unione è nato il figlio Francesco, che attualmente ha 43 anni. Ricky Tognazzi dall'ex coniuge Flavia, ha avuto la figlia Sarah che ha 36 anni. Il matrimonio fra Simona e Ricky è uno dei pochi così duraturi all'interno del mondo dello spettacolo e vista l'unione che i due hanno avuto anche durante la permanenza forzata a casa, sicuramente resisterà ancora a lungo.