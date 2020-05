Ivana Icardi è una delle protagoniste più chiacchierate del reality-show iberico Supervivientes. La giovane in una delle ultime puntate di Tierra de Nadie ha fatto un passo indietro sul rapporto con il fratello Mauro Icardi e con la cognata Wanda Nara. A distanza di tempo, la giovane sembra pronta a chiedere il perdono pur di riabbracciare i suoi nipotini.

Sono lontani i tempi in cui Ivana Icardi cercava di trovare visibilità. La giovane è diventata molto celebre in Spagna ed ha già all'attivo tre reality: la versione iberica del Gran Hermano e di Supervivientes ed il Grande Fratello Vip in Italia.

Lo sfogo della Icardi

Con grande sorpresa del pubblico presente in studio e dei telespettatori Ivana Icardi ieri, è stata eliminata da Supervivientes. Secondo alcuni, la naufraga argentina era candidata alla vittoria finale.

Prima di abbandonare il reality-show, la giovane è stata protagonista del 'ponte delle emozioni'. A distanza di tempo Ivana ha deciso di tendere la mano al fratello Mauro.

La naufraga ha rivelato di non avere idea sul perché i rapporti con il calciatore argentino si siano interrotti. Più volte la giovane ha dato la colpa all'atteggiamento della cognata, ma oggi sembra rivalutare anche questo aspetto.

Ivana sulla sua situazione famigliare ha affermato: "Penso molto a lui ed è un argomento che mi ferisce".

Poi, la concorrente di Tierra de Nadie ha aggiunto: "La decisione non è nelle mie mani".

Nel corso del suo intervento Ivana Icardi ha parlato anche del rapporto con la cognata Wanda Nara. Ivana ha ammesso che, a causa del suo ego le due hanno litigato molto in passato. Oggi però la Icardi per il bene di suo fratello è pronta a mettere da parte i dissidi del passato e fare pace con la moglie di Mauro Icardi.

Infine con le lacrime agli occhi la naufraga ha dichiarato: "Quando uscirò, sarà il momento di fare una chiamata e chiedere perdono".

Hugo Sierra in lacrime per il rapporto con l'ex Adara

Anche Hugo Sierra è stato protagonista del 'ponte delle emozioni'. L'ex giocatore di basket è scoppiato in lacrime nel ripensare al rapporto con l'ex Adara Molinero e la primogenita Micaela.

Il giovane ha ammesso di essere rammaricato per come siano andate le cose con le sue ex. La paura più grande del Sierra è quella di non riuscire ad avere un rapporto sereno con il piccolo Martin, a causa della rottura con la Molinero. Hugo infatti non ha un buon rapporto con la primogenito Micaela.

Prima di concludere il suo sfogo, Hugo Sierra ha chiesto ad Adara Molinero e alla mamma di Micaela di essere perdonato per gli errori commessi.

La frecciatina di Gianmarco Onestini alla Icardi

L'uscita dall'Isola dei Famosi iberica di Ivana Icardi è stata commentata da Gianmarco Onestini. Secondo il vincitore de El Tiempo del Descuento, la naufraga fino ad oggi è andata avanti al reality ingannando i telespettatori: "La falsità e la ipocrisia si pagano.

Ciao bella".

Nel corso del suo intervento, il fratello di Luca Onestini ha ribadito per l'ennesima volta che tra lui e Ivana non c'è mai stata una relazione. Il modello bolognese ha rivelato che i due non hanno avuto rapporti né al Grande Fratello né fuori la casa di Cinecittà. Dunque secondo Onestini jr non ha senso che Ivana vada ancora a dire che è l'ex fidanzata di Gianmarco.