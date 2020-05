Arrivano le nuove anticipazioni tedesche della soap opera "Tempesta d'amore", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der liebe". La soap viene trasmessa in Italia dal 2006 e va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35. Le vicende dei nuovi episodi saranno principalmente incentrate sull'innamoramento di Paul per la cognata Lucy e sull'arrivo al Furstenhof di Vanessa, la nipote di Alfons.

Paul e Lucy si innamorano

Le anticipazioni della soap ci segnalano che Paul cercherà di dimenticare la morte di Romy, concentrandosi soprattutto sul lavoro e sui suoi rapporti d'amicizia.

Il giovane, infatti, riuscirà a finire la scuola di fisioterapia, conquistando il diploma che lo renderà un fisioterapista professionale a tutti gli effetti. Nel frattempo, si avvicinerà notevolmente alla cognata, Lucy, instaurando un legame molto forte con lei. La loro vicinanza porterà i due giovani ad innamorarsi profondamente l'uno dell'altra, anche se non riusciranno a vivere appieno il loro amore a causa dei sensi di colpa che proveranno per la povera Romy. In particolar modo sarà Paul a soffrire maggiormente a causa dei rimorsi che proverà nei confronti della defunta moglie che perse la vita poche ore dopo il loro matrimonio. Infine i due giovani preferiranno reprimere i loro sentimenti per tacitare momentaneamente la loro coscienza.

Arriva Vanessa al Furstenhof

Dopo aver scelto di accantonare i suoi sentimenti per Paul, Lucy si avvicinerà a Bela, finendo per affezionarsi a lui. Resosi conto del nuovo legame della cognata, Paul si concentrerà soprattutto a migliorare la sua posizione lavorativa fino a quando non giungerà al Furstenhof una donna di nome Vanessa.

Quest'ultima, infatti, sarà una campionessa di scherma che giungerà in paese per incontrare lo zio Alfons per poi decidere di rimanere a Bichleim più a lungo. Ben presto, si rivelerà essere una donna molto ambiziosa ed astuta che riuscirà in pochissimo tempo a soppiantare Paul nel ruolo di direttrice della zona fitness del Furstenhof.

Vanessa proporrà di pubblicizzare la zona fitness del Furstenhof creando uno spot pubblicitario utilizzando dei droni. Le cose, però, non andranno nel migliore dei modi e le riprese fatte con i droni creeranno moltissimi danni in hotel. Dispiaciuta per ciò che è successo, la giovane scoppierà in lacrime di fronte a Robert riuscendo a conquistare sia il perdono che l'interesse del suo datore di lavoro. Più tardi, Paul si recherà da Werner e gli chiederà la restituzione del suo posto di lavoro. Al rifiuto del Saalfeld senior, il giovane si licenzierà. A quel punto, Werner pur di non perdere la collaborazione del ragazzo gli proporrà di gestire l'area fitness insieme a Vanessa.