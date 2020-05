Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta ormai alla sedicesima stagione, continua ad emozionare spettatori di tutte le età. Complice del suo successo sono le svariate dinamiche legate all'evoluzione dei personaggi.

Le anticipazioni tedesche della soap rivelano che Natascha si impegnerà al massimo per allontanare Micheal dai farmaci. Quest'ultimo, però, all'inizio si rifuterà e la manderà via di casa. La donna, a questo punto, deciderà di allontanarsi da lui e di trasferirsi a Berlino

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Michael non vuole rinunciare ai farmaci

I prossimi episodi di Tempesta d'amore vedranno al centro il personaggio di Natascha.

Ella mostrerà un atteggiamento protettivo nei riguardi di Michael. L'uomo, infatti, sarà completamente dipendente dai farmaci e arriverà, addirittura, a distruggere tutto ciò che è riuscito a costruire fino a quel momento. La donna proverà in tutti i modi ad aiutarlo, ma non sarà un'impresa facile a causa dell'atteggiamento del marito. Michael si rifiuterà di abbandonare la sua dipendenza e, ogni volta che verrà sollevato questo discorso, tenderà a far emergere il lato più aggressivo del suo carattere.

Durante un forte scatto d'ira, Michael dirà alla moglie di non volerla più vedere e le intimerà di lasciare, per sempre, la loro abitazione. Natascha sarà costretta ad assecondare i suoi desideri.

Tempesta d'amore, trame dei prossimi episodi: André cerca di aiutare Michael

Michael non ci metterà molto per comprendere il suo errore. Una volta smaltito l'effetto dei farmaci, infatti, si rimetterà in contatto con sua moglie e le chiederà di tornare a casa. Natascha, però, nonostante provi una profonda sofferenza, dirà di voler andare avanti con la sua vita.

Il primo passo sarà quello di allontanarsi da Furstenhof per dirigersi a Berlino. È questa la città scelta per dare una svolta alla sua esistenza.

Michael, una volta scoperto l'imminente trasferimento di Natascha, sarà disposto a qualunque cosa per recuperare il rapporto con lei. Ammetterà di avere una dipendenza molto grave e chiederà aiuto ad André.

Quest'ultimo proverà a creare l'atmosfera giusta per permettere un riavvicinamento tra i due coniugi e, durante i festeggiamenti per il compleanno di Linda, gli assegnerà lo stesso tavolo. Purtroppo le cose non andranno per il verso giusto: Natascha non sarà disposta a perdonarlo.

Festa a sorpresa per Natascha

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Natascha deciderà di organizzare una festa d'addio per salutare tutti i suoi amici. Con suo grandissimo disappunto, nessuno degli invitati si presenterà. In realtà, le è stato preparata una festa in gran segreto, che la lascerà a bocca aperta.

Natascha, sentendosi circondata da così tanto amore, metterà in dubbio la scelta di trasferirsi a Berlino.

Il solo pensiero di abbandonare gli affetti più cari, infatti, le provocherà una grande sofferenza.