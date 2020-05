L'attuale emergenza sanitaria ha influito molto anche sul palinsesto televisivo. Molte trasmissioni, infatti, sono state costrette a rivedere la loro programmazione e diversi reality sono stati rimandati. Gli affezionati fan di Temptation Island potranno però tirare un sospiro di sollievo perché sembra che il programma si farà. A darne la conferma diversi giorni fa è stato un post di Raffaella Mennoia su Instagram che annunciava l'apertura dei nuovi casting. Una nuova conferma è arrivata nelle scorse ore dalla pubblicazione dei palinsesti di Canale 5 da parte di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset.

Ovviamente, dovranno essere apportati dei cambiamenti al format per far sì che rispetti le regole stabilite dal Governo per la Fase 2. Al timone del programma potrebbe esserci Filippo Bisciglia, che ha condotto per gli ultimi sei anni consecutivi la trasmissione.

Temptation Island, sono stati aperti i casting

Ancora sono tanti i misteri su questa nuova edizione di Temptation Island. Si temeva davvero che non sarebbe stata possibile realizzarla, ma di recente è stata resa nota la conferma, che ha reso molto felice il pubblico. Il programma tornerà presto nel palinsesto televisivo della Mediaset e i nuovi episodi verranno mandati in onda nel mese di giugno ogni giovedì sera.

I fan della trasmissione erano già in trepidante attesa dopo essere venuti a conoscenza dell'apertura dei nuovi casting.

Nel post dell'autrice del programma Raffaella Mennoia era stato reso noto che si cercavano coppie stabili, non sposate e senza figli.

I cambiamenti che potrebbero essere adottati per rispettare la Fase 2

È chiaro a tutti che questa nuova edizione di Temptation Island non potrà svolgersi come le precedenti.

Infatti, dovranno esserci delle regole rigide da rispettare per far sí che non si infrangano le direttive stabilite dal Governo. Non sono trapelate, al momento, molte informazioni a questo proposito, ma si ipotizzata una possibile quarantena di 14 giorni dei protagonisti del programma. In questo modo ci si assicurerebbe la negatività al virus di tutti i partecipanti e si potrebbe lavorare in piena sicurezza.

Inoltre, potrebbe essere necessario ridurre il contatto fisico per limitare il pericolo di contagio.

Filippo Bisciglia potrebbe condurre la nuova edizione di Temptation Island

I nuovi appuntamenti di Temptation Island dovrebbero vedere al timone ancora una volta l'amato Filippo Bisciglia. Il conduttore, scelto da Maria De Filippi nelle ultime sei edizioni del programma, si è sempre rivelato una scelta vincente. Filippo Bisciglia, in un suo post Instagram risalente a una settimana fa, non ha nascosto la sua voglia di tornare al timone della trasmissione e ha scritto incrociando le dita tramite emoticon: "In attesa di... se mi chiedeste quanta voglio ho vi risponderei: mai come quest'anno!"