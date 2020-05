Barbara De Santi è una delle dame del Trono Over più amate degli ultimi anni, ovviamente dopo Gemma Galgani. La donna non è ancora potuta tornare in studio, probabilmente a causa delle norme in vigore per il Coronavirus, ma Maria De Filippi l'ha voluta in collegamento in alcune puntate per conoscere le sue opinioni. Barbara al momento è al centro del Gossip, ma non per la sua partecipazione alla trasmissione. Ciò che sta facendo maggiormente discutere è uno scatto in bikini pubblicato sul suo profilo Instagram.

Barbara De Santi al centro delle polemiche

Nelle ultime ore, Barbara De Santi ha fatto molto parlare di sé per via di una foto che ha condiviso su Instagram.

Una foto che ha fatto scoppiare una vera e propria polemica, tanto che gli utenti del social network si sono letteralmente scatenati con i commenti. La foto in questione ritrae Barbara De Santi in bikini mentre prende il sole e mostra il suo fisico decisamente in forma. Ciò che ha colpito maggiormente i suoi follower è stata la didascalia. La dama di Uomini e donne ha scelto di scrivere: 'Sole. Da sola', con gli hashtag #stoacasa, #estate #barbaradesanti #ripartenza. Siamo sicuri che Barbara De Santi sia da sola in casa?- si sono chiesti molti follower.

Gli utenti di Instagram hanno dato il via a una serie di congetture alla vista di questa foto. La polemica che è scoppiata riguarda principalmente due punti: prima di tutto alcuni non hanno creduto che fosse da sola e in secondo luogo hanno sostenuto che si tratti di un fotomontaggio.

La foto di Barbara ha un'inquadratura molto dritta e ben fatta, per questo gli utenti le hanno subito puntato il dito contro, sottolineando che non è da sola come ha scritto ma è sicuramente in compagnia di chi le ha scattato la foto. Effettivamente lo scatto sembra proprio essere stato immortalato da qualcuno che era lì insieme a lei, perché non ha le caratteristiche di un selfie o di un autoscatto.

I follower perciò si sono chiesti chi possa essere la persona misteriosa che sta condividendo questi momenti particolari con la De Santi.

Alcuni follower hanno accusato la De Santi di prendersi gioco di loro per la sua dichiarazione di essere da sola in casa, ma hanno anche ipotizzato che la sua foto in realtà sia un falso.

Secondo diversi utenti lo scatto pubblicato dalla dama del Trono Over sarebbe ritoccato. Questo perché la testa della donna sembra essere sproporzionata rispetto al suo corpo e ci sono numerosi dettagli che non tornano. Probabilmente la dama voleva soltanto mostrare la sua forma fisica sul social network, ma è riuscita a scatenare una forte polemica. La dama ha risposto alle critiche ricevute, negando ogni accusa.